Hekimoğlu Trabzon, liderliği Sivas Belediyespor'dan devraldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Somaspor’a mağlup oldu. Rakibinin puan kaybettiği haftada deplasmanda Serik Belediyespor’u yenen Hekimoğlu Trabzon, liderliği ele geçirdi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 10. hafta yapılan tek maçla sona erdi. Grupta haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, Niğde Anadolu’yu Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi takım 4-0 kazandı.
Puan durumu
Haftaya lider giren Sivas Belediyespor, sahasında Somaspor’a mağlup oldu. Rakibinin puan kaybettiği haftada deplasmanda Serik Belediyespor’u yenen Hekimoğlu Trabzon, liderliği ele geçirdi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta tamamlanan 10. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIMLAR O G B M A Y AV. P
1. HEKİMOĞLU TRABZON 10 6 4 0 19 6 13 22
2. SİVAS BELEDİYESPOR 10 6 3 1 19 4 15 21
3. ÇORUM FK 10 6 3 1 17 4 13 21
4. SAKARYASPOR 10 5 5 0 17 2 15 20
5. ANKARASPOR 10 6 2 2 23 11 12 20
6. AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE 10 6 2 2 16 8 8 20
7. SİLAHTAROĞLU VANSPOR 10 6 2 2 17 14 3 20
8. BODRUMSPOR 10 6 1 3 18 7 11 19
9. SOMASPOR 10 5 2 3 16 13 3 17
10. AFJET AFYONSPOR 10 3 6 1 16 13 3 15
11. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 10 4 2 4 12 14 -2 14
12. SERİK BELEDİYESPOR 10 4 0 6 10 16 -6 12
13. DİYARBEKİRSPOR 10 3 2 5 11 12 -1 11
14. İNEGÖLSPOR 10 3 2 5 13 18 -5 11
15. SARIYER 10 3 1 6 11 18 -7 10
16. ERGENE VELİMEŞESPOR 10 3 1 6 9 22 -13 10
17. TURGUTLUSPOR 10 2 3 5 12 18 -6 9
18. NİĞDE ANADOLU 10 1 1 8 4 26 -22 4
19. ADIYAMAN FK 10 1 0 9 9 20 -11 3
20. KAHRAMANMARAŞSPOR 10 0 0 10 3 26 -23 0