Bugün saat 13.00’da başlaması gereken karşılaşma zeminin karla kaplı olması ve sürekli devam eden kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın hakem heyeti tarafından iptal edilirken, iptal edilen maçın ne zaman oynanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

İHA