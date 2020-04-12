TFF 2 Lig Beyaz Grupta 55 puan ile 3. sırada yer alan Hekimoğlu Trabzon FK'nın tecrübeli oyuncusu İsmail Haktan Odabaşı, korona virüsü nedeniyle uzun süredir Trabzon halkından uzak kaldıklarını belirterek, " Hekimoğlu Trabzon FK ailesi olarak uzun zamandır Trabzon halkından uzak kaldık. Dünya ve ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Evlerimizdeyiz ve verilen kurallara uyuyoruz. Lütfen sizlerde bu kurullara uyun ve evlerinizden çıkmayın. Biz ise antrenmanlarımıza evlerimizde devam ediyoruz. Hocamızın verdiği programları hocamızla birlikte evimizde uygulamak zorunda kalıyoruz. İnşallah her şey normalleştiğinide , tekrar sahalara döneceğiz. Kamp süresinde çok iyi çalışıp tekrar mücadelemize devam edeceğiz."dedi

Yaşanan bu süreçte hedeflerden şaşmadıklarını belirten İsmail Haktan Odabaş, "PTT 1. Lige çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve Trabzon halkına PTT 1 Lig'i armağan edeceğiz"ifadelerini kullandı.