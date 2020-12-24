SALİH KAVRAZLI VE TAHA TUNÇ HEKİMOĞLU TRABZON FK'DA

Bordo Mavili takımdan ilk olarak Salih Kavrazlı’yı transfer eden Hekimoğlu Trabzon FK, Bordo Mavili takımla birlikte antrenmanlara çıkan Taha Tunç’u da kadrosuna kattı.

FURKAN YILDIRIM HEKİMOĞLU TRABZON FK'DA

Hekimoğlu Trabzon FK’nın ayrıca Pazarspor’da forma giyen Furkan Yıldırım için de Bordo Mavili kulüple anlaştı.

3 oyuncunun da ilerleyen günlerde Hekimoğlu Trabzon FK Tesislerine gelip Resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: 61saat