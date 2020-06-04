Hekimoğlu Trabzon FK, sağlık kontrolünden geçti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon FK, önümüzdeki günlerde başlayacak olan lig hazırlıkları öncesi Özel İmperial Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolünden geçti.

Hekimoğlu Trabzon FK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından bugün teknik ekip ve çalışanlarımızın muayeneleri yapılmıştır. Sporcularımızın yapılan detaylı tetkikleri sonucunda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Kulüp yardımcı antrenörümüz ve masörümüzün test sonuçları Covid-19 şüphesiyle yakından incelemeye alınmış olup, test sonuçları beklenmektedir. Kulüp sağlık kurulumuz pandemi sürecini yakından takip etmektedir.

Sporcu, teknik heyet ve personelimizin muayeneleri hastanede yapıldıktan sonra tesislere girişleri sağlanmıştır. Tesislerimizde her türlü temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılmış olup, gerekli medical ürünler temin edilerek, olası aksiliklere karşı üst düzey önlemler alınmıştır. Kulübümüz pandemi süreci başladığından bu yana büyük bir disiplin ve hassasiyet içerisinde süreci yönetmiş olup, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan bütün imkanlarını seferber etmiştir. Bundan sonraki dönemde de aynı disiplin ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürecektir."