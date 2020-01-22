Hekimoğlu Trabzon FK Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Başkan Vekili Suat Hekimoğlu hazır bulundu. Transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Erkut Satılmış, "Hedefi olan bir takıma geldim. Gördüğüm yakın ilgi ve arkadaşlık ortamı beni etkiledi. Türkiye’ye kalıcı olmak için geldim. Futbol şehri olan Trabzon’da futbola aşık bir camiada oynayacağım için gerçekten mutluyum. Kendimi yalnız hissetmeyeceğim bir kulüpte sadece işimi yapacağım için mutluyum. Kısa sürede kendimi kabul ettireceğim" dedi.

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkan Vekili Suat Hekimoğlu ise Erkut'un takip ettikleri oyuncular arasında yer aldığını belirterek, "Futbol alt yapısını Almanya da almış genç bir kardeşimiz. Başarılı olacağına inancımız tam. Kendisinden uzun süre faydalanmak istiyoruz. Bu yüzden 4.5 yıllık sözleşme imzaladık. Türk futboluna ve takımımıza hayırlı olsun" dedi.

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)