Hekimoğlu Trabzon FK-52 Orduspor FK maç sonucu: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Hekimoğlu Trabzon FK sahasında karşı karşıya geldiği 52 Orduspor FK'yı 2-1'lik skorla kazandı. Bu sonuçla Hekimoğlu Trabzon Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmiş oldu.

Stat: Yavus Selim

Hakemler: Volkan Okur xx, Hakan Akkaynak xx, Nezihi Aytar xx

Hekimoğlu Trabzon FK: Batuhan Şen xxx, Miraç Acer xxx, Sezer Özmen xx (Uğur Aslan Kuru dk. 46 x), Bahadır Erol xxx, Oğuz xx (Samet Yalçın dk. 72 x), Eray Ataseven xxx, Bahadır Taşdelen xx (Serkan Odabaşoğlu dk. 32 xx), Berkay Sefa xxx, İsmail Haktan Odabaşı xxx, Batuhan Karadeniz xx (Burhan Eşer dk. 46 x)

Yedekler: Abdulaziz Demircan, Yunus Emre Kar, Ender Gör, Cihat Çakmak

Teknik Direktör: Osman Özköylü

52 Orduspor FK: Cantuğ Temel x, Emre Bayrak x, Mustafa Çay x (Emrullah dk. 46 x), Eşref Korkmazoğlu x, Yusuf Avcılar x, Gürkan Arslan x, Gökhan Berkay Yıldız x, Efe Kağan Kayahan x (Muhammed Emin dk.66 x), Emre Adiloğlu x (Halil İbrahim dk,58 x) , Gökhan Aydaş x (Gökhan Özer dk. 57 x), Volkan Akyildiz xxx (Erce Güngör dk. 79 x)

Yedekler: Batuhan Bahtiyar, Batuhan Aktaş

Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar

Sarı kartlar: Mustafa Çay, Muhammed Emin (52 Orduspor FK)

Kırmızı kart: Gökhan Özer (dk. 80) (52 Orduspor FK)

Goller: Volkan Akyıldız (dk. 42) (52 Orduspor FK), Berkay Sefa Kara (dk. 55), Burhan Eşer (dk. 90) (Hekimoğlu Trabzon FK)



