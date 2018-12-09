Hekimoğlu Trabzon: 1 - Nevşehirşehir Belediyespor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup maçında Hekimoğlu Trabzon, evinde karşılaştığı Nevşehir Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

09 Aralık 2018, Pazar 16:11
- A +
Hekimoğlu Trabzon: 1 - Nevşehirşehir Belediyespor: 2

Stat: Ahmet Suat Özyazıcı 

Hakemler: Yiğit Peşin xx, Tolga Dede xx, Mikail Can xx 

Hekimoğlu Trabzon: Mustafa xx, Miraç x, Selim xx, Tayfun x (Furkan dk. 82 ?), Emre x, Cafercan x (Sami Emirhan dk. 86 ?), Emrullah Kokoç x, Hakan Aydın x, Taha x, Mertcan Çam x, Halil İbrahim x 

Yedekler: Furkan Taş, Samet, Taşkın, Dede Çelik, Hacı Şükrü 

Teknik Direktör: Sadi Tekelioğlu 

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç xx, Muhammed x, Hayrettin xx, Naci xx, Can xx, Metehan xx (Emin dk. 72 x), Tita x (Raif dk. 46 x), Doğancan xx, Ömer xx, Tunç Murat xx, Uğur x (Ahmet dk. 86 ?) 

Yedekler: Onur Bilgin, Kerem, Bilal, Hakan Doğan 

Teknik Direktör: Cüneyt Tiryaki 

Goller: Halil İbrahim (dk. 16) (Hekimoğlu Trabzon), Tunç Murat (dk. 37 pen.), Uğur (dk. 84) (Nevşehir Belediyespor) 

Kırmızı kartlar: Tunç Murat (dk. 77) (Nevşehir Belediyespor), Mertcan Çam (dk. 90) (Hekimoğlu Trabzon) 

Sarı kartlar: Tayfun (Hekimoğlu Trabzon), Tunç Murat, Can, Muhammed, Onur Behiç, Uğur (Nevşehir Belediyespor)

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.