Heimerdinger şampiyonu hem solo hem de birden fazla yerde olabilme kabiliyeti ile pek çok yeteneğe sahip bir karakterdir. Heimerdinger şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini derledik.

Kozmik Koruyucu Bard

Heimerdinger, tuhaf bir yordledır. Bir mucit ve bir dahi olan şampiyon, Profesör Cecil B. olarak da bilinen bilim adamıdır. Piltover'ın gelmiş geçmiş en yenilikçi ve en saygın karakterlerinden biri olan bu karakter, çalışmalarına gönülden bağlıdır.

Evrenin cevaplanmaya sorularına yanıt bulmak için çabalıyorken, aynı zamanda çoğu anlaşılmaz görünse de Piltover'ın en mucizevi makinelerini icat etmiştir. Tüm bu makinelerin daha da verimli hale gelmeleri için dur durak bilmeden icat etmeye devam etmektedir.

Saygın Mucit Heimerdinger Oynanış Biçimi

Harika bir mucit olan Heimerdinger şampiyonunun pasif skili Tekmaturji Tamir Robotları, dost kuleler ve şampiyonun tarretleri çevresinde ile %30 Hareket Hızı kazanır.

Klavyeden Q ile aktif hale gelen H-28G Evrim Tareti yeteneği ise şampiyonun hedef bölgeye bir taret kurmasını sağlar. Taret saldırılarında şampiyon kendisine saldıran rakiplere öncelik verir. Taretlerin can değerleri şampiyonun seviyesi ile birlikte artar. Şampiyon alandan çıkarsa taretler kapanır.

Hextech Mikro Roketler ise klavyeden W ile aktif olan bir skilldir. Şampiyon ateşlediği güdümlü 5 mikro roket ile imlece doğru ilerler ve imleci geçtiğinde etrafa dağılır. Her bir roket büyü hasarı verir. Birden fazla rokete isabet eden rakipler azalan hasar alır. Şampiyon ile hedef arasında bir noktaya nişan alındığında ise ateşlediği roketler daha geniş bir bölgeye yayılır.

CH-2 Elektron Bombası, klavyeden E ile aktif olan skillde ise şampiyon rakiplere büyü hasarı vererek, 2 saniyeliğine yavaşlatma yapar. Bomba bir şampiyona isabet ederse, yanında bulunan tüm taretlerin ışınları tetiklenir. Rakipler patlamanın ortasında kalır ve sersemler.

GELİŞTİR!!! skili ise klavyeden R ile aktif hale gelen bir yetenektir. Bu yetenek sayesinde şampiyonun kurduğu taret 8 saniye boyunca topuyla büyü hasarı verir. Ayrıca sıçrama hasarı da verdiği için engellemelerden etkilenmez. Bu saldırı hedef aldığı birimi 2 saniye kadar %25 yavaşlatır.

Aynı skill üzerinden ateşlediği 4 füze dalgasının her biri büyü hasarı verir. Birden fazla füzeyle vurulan rakipler ve diğer birimler ilave füzelerden daha az olmak üzere hasar alır. Yine şampiyonun attığı bomba sekerek 3 kes etkinleşir. Böylece büyü hasarı verir. Sersemletme ve yavaşlatma alanları daha büyüktür.

Saygın Mucit Heimerdinger S11 Rün Dizilimi

Heimerdinger şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Büyücülük

Sihirli Yıldız

Mana Akışı Yüzüğü

Yücelik

Kızart

İlham

Mükemmel Zamanlama

Peksimet Teslimatı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 6 Büyü Direnci

Saygın Mucit Heimerdinger S11 Yetenek Skilleri

Heimerdinger şampiyonunun yetenek skilleri dağılımı ise;

H-28G Evrim Tareti: 1- 4- 5- 7- 9

Hextech Mikro Roketler: 2- 8- 10- 12- 13

CH-2 Elektron Bombası: 3- 14- 15- 17- 18

GELİŞTİR!!!: 6- 11- 16

Saygın Mucit Heimerdinger S11 Counter Pickler

Heimerdinger şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar ise;

Ziggs

Xerath

Vel'Koz

Lux

Syndra

Saygın Mucit Heimerdinger Full Build S11 Eşya Dizilimi

Turretleri sizin yerinize farm yapan, karşısındaki oyuncunun farm yapmasını engelleyen ve oyuncuyu öldürme yeteneğini sahip üstün bir şampiyon olan Heimerdinger’ın S11 Full Build itemleri;

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Luden'in Çığlığı

Sihirbaz Pabuçları

Zhonya'nın Kumsaati

Rylai'nin Kristal Asası

Rabadon'un Şapkası

Uğursuz Koruma

Saygın Mucit Heimerdinger Kostümleri

Heimerdinger şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Uzaylı Kostümü

Sakar Mucit Kostümü

Karmerdinger Kostümü

Atom Fizikçisi Kostümü

Ejderha Terbiyecisi Kostümü