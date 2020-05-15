Heiko Herrlich diş fırçası almaya gitti ve ceza yedi

Augsburg teknik direktörü Heiko Herrlich, oldukça ilginç bir ceza aldı. Corona virüsü salgını nedeniyle protokollerin uygulandığı ve önlemlerin üst düzey olduğu Almanya Bundesliga'da diş fırcası ve krem almak için karantina otelinden ayrıldığını basın toplantısında söyleyen Herllich, Wolfsburg maçında için ceza aldı. Herrlich hem idmanlarda yer alamayacak hem de Wolfsburg maçında takımın başında yer alamayacak.

Augsburg Bundesliga'nın 26.hafta maçında evinde Wolfsburg ile karşı karşıya gelecekti. Bu karşılaşma aynı zamanda Heiko Herrlich'in Augsburg takımında ilk lig maçı olacaktı. Kulübün resmi sitesinde hatasının farkında olduğunu söyleyen Herrlich, iki kez negatif sonuç aldıktan sonra görevine geri dönebilecek.











