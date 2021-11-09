Hedefleri için 'tamam mı, devam mı' maçı

11 Kasım perşembe günü oynanacak mücadele TSİ 22:45'ten itibaren S Sport kanalından naklen yayınlanacak.

Rekabet analizinde iki takım daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Galibiyetlerde 7-1 üstünlüğü olan İspanya 20 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

Ev sahibi takımda Pantelis Hatzidiakos ve Anastasios Bakasetas cezelarından dolayı mücadelede forma giyemeyecekler. Ayrıca bu sezon Bundesliga ekibi Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen ve iyi formda olan Arsenal defans oyuncusu Dinos Mavropanos da yok.

İspanya, Yunanistan ile oynayacakları maçı kazanıp İsveç üzerindeki baskıyı sürdürmeye çalışacak. Luis Enrique'nin öğrencileri son hafta Kosova'yı 2-0 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırırken ev sahibi takım ise play-off umutlarından uzaklaşarak İsveç'e 2-0 yenildi. Yunanistan'ın 2010'dan bu yana üçüncü Dünya Kupası Finallerine direkt olarak katılmasını sağlama umutları suya düştü.

Muhtemel 11'ler

Yunanistan: Vlachodimos; Androutsos, Goutas, Tzavellas, Tsimikas, Giannoulis; Bouchalakis, Siopis; Mantalos; Pavlidis, Masuras

İspanya: Simon; Carvajal, P. Torres, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Gavi; Sarabia, Morata, Olmo

Beklenti

Yunanistan'ın grubu 2. bitirmesi için kazanmaktan başka çaresi yok. Maçların tamamlanmasına 2 hafta kaldı ve 4 puan gerideler. Önemli eksiklere sahip olan ev sahibi takımın işi zor.

Grubu lider tamamlamak isteyen İspanya'nın kalan 2 maçını da kazanması gerekiyor. Yunanistan maçını ilk maçta olduğu gibi yenmek isteyecekler. İki takımında hedef maçı olmasından dolayı gollü geçmesi muhtemel maç.