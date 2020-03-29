Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ertelenmesine ilişkin, “Hedefim değişmedi, sadece süreç uzadı” dedi.

Badminton branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olan Neslihan Yiğit, konuyla ilgili şöyle konuştu: Bu durum tabii ki beni üzdü fakat sağlığın ne kadar önemli olduğunun da bilincindeyim. Bizler oraya giderken, hazırlanırken ruhen ve fiziken kendimizi en iyi hissettiğimiz, en güçlü olduğumuz bir dönem olmalıydı.”