‘Hedefim değişmedi sadece süreç uzadı’

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ertelenmesine ilişkin, “Hedefim değişmedi, sadece süreç uzadı” dedi.

29 Mart 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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‘Hedefim değişmedi sadece süreç uzadı’

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ertelenmesine ilişkin, “Hedefim değişmedi, sadece süreç uzadı” dedi.

Badminton branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olan Neslihan Yiğit, konuyla ilgili şöyle konuştu: Bu durum tabii ki beni üzdü fakat sağlığın ne kadar önemli olduğunun da bilincindeyim. Bizler oraya giderken, hazırlanırken ruhen ve fiziken kendimizi en iyi hissettiğimiz, en güçlü olduğumuz bir dönem olmalıydı.”

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