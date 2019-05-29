Gazişehir’in hocası Mehmet Altıparmak’tan iddialı sözler...

Altıparmak, “Şu anki hedef muhakkak finali kazanmak. Osmanlıspor maçından sonra hiç ara vermeden Hatayspor maçının hazırlıklarına başladık. Biliyoruz kolay olmayacak. Ama biz hedefe kilitlendik. Rakibin gücü, yapısı ne olursa olsun İstanbul’daki maçtan galibiyetle çıkıp şampiyonluk kupasıyla sevinmek istiyoruz. Çekişmesi ve mücadele gücü çok yüksek bir maç bizi bekliyor. Rakibimizin de bizim de izleyen herkesin nefesini tutulacağından şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.