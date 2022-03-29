Hedef tahtasında Türkiye Futbol Federasyonu var!

Türkiye Futbol Federesyonu'nda Yıldırım Demirören'in başkanlık görevini bırakmasının ardından 1 Haziran 2019'da gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Nihat Özdemir, 240 delegenin oyları arasından 179'unu alarak başkanlığa seçilmişti.

EURO 2020'DE SIFIR ÇEKTİK

Nihat Özdemir yönetimindeki TFF, o süre zarfından bu yana kulüplerin tepki noktası olmuştu. Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 bileti alsak da EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre'nin olduğu gruptan sıfır çekerek ayrılmamız TFF'yi ve Şenol Güneş'i hedef tahtasına koymuştu.

HERKES ÖNEMLİ BİR İSİM BEKLERKEN STEFAN KUNTZ

EURO 2020'nin faturası Şenol Güneş'e çıkarıldı ve tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. Bu gelişmenin ardından milli takımın başına geçirilecek isimler gündeme geldi. Bu isimler arasındaki en güçlü adaylar Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Joachim Löw, Slaven Bilic, Andriy Shevchenko, Antonio Conte gibi isimler oldu. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu bir sürpriz imza atarak Almanya'nın U21 Milli Takımı antrenörü Stefan Kuntz getirildi.

DÜNYA KUPASI YİNE HAYAL OLDU

19 Eylül 2021'de Stefan Kuntz resmen açıklandı ve takımın başına geldi. Dünya Kupası Elemeleri'nde Şenol Güneş ile başarılı bir grafik çizerken aldığımız 6-1'lik Hollanda mağlubiyet sonrasında işler tam tersine dönmeye başladı diyecektik ki; sonrasında Stefan Kuntz yönetiminde 4 maçta 10 puan toplayarak grubu ikinci sırada tamamladık ve Dünya Kupası için play off maçlarına kaldık. Ancak geçtiğimiz hafta oynanan Portekiz maçında aldığımız mağlubiyet sonrasında Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybettik. Bu durum da TFF'nin tartışılmasına neden oldu.

YAYINCI KURULUŞ PROBLEMİ

Kulüplerin özellikle yayıncı kuruluş ile aralarında yaşanan sıkıntıları bir türlü çözememeleri ve gelirlerinde büyük bir sıkıntıya uğradıkları bu dönemde TFF'nin bu sorunu çözmedeki rolünün düşük olması nedeniyle özellikle Süper Lig kulüplerinin tepkilerine neden oldu.

13 HAKEM ÖNCE GÖREVDEN ALINDI, SONRA GERİ GELDİ

Üstüne bir de Süper Lig kulüplerinin, başta büyük takımlar olmak üzere hakemlere gösterdiği tepkiler ve bu tepkilerin sezon boyunca devam etmesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortaya atılmasına neden oldu. Bardağı taşıran son damla ise TFF ve MHK kararı doğrultusunda 13 Süper Lig hakeminin görevden alınması oldu. Sezonun bitmesine kısa bir süre kala uygulanan bu radikal kararın ardından kulüpler büyük tepki gösterdiler. Özellikle Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş ve Başakşehir'in açıklamaları TFF ile yaşanan krizin patlamasına neden oldu.

KULÜPLER İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Buna bir de hakemlerin tahkime giderek, tahkimden görevden alınmalarının bozulması kararı eklenince, TFF ve MHK tartışılan kurumlar oldu ve kulüpler tarafından istifaya davet edildi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir yaptıkları açıklamalarla TFF ve MHK kurumlarının istifasını talep etti.

Peki sizce TFF ne yapmalı?







