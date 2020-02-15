Hedef Avrupa

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - HENTBOL Erkekler Süper Lig'inde Avrupa kupalarına katılmayı isteyen CIP Travel Antalyaspor, yarın sahasında oynayacağı Göztepe maçını kazanmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda antrenmanı izleyen öğrenciler hentbolculara baklava ikram etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'inde mücadele eden CIP Travel Antalyaspor, yarın sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Karşılaşma Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda 12.00'da başlayacak. Ligde oynadığı 10 maçta 10 puan toplayan kırmızı beyazlılar, maçı kazanmayı hedefliyor. Karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden CIP Travel Antalyaspor'u, Baraj Ortaokulu öğrencileri ziyaret etti. Antrenmanı izleyen öğrenciler, öğretmenleriyle hentbolculara baklava ikram etti. Antrenmanda moral depolayan kırmızı beyazlı oyuncular, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, "Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyoruz. Bunun için puan cetvelinde ilk dörtte yer almalıyız. Göztepe maçı bizim için çok önemli. Maçı kazanarak, Avrupa hedefine adım adım ulaşmak istiyoruz" dedi.

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