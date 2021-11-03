Hedef 3 puan! Galatasaray-L.Moskova maçının öne çıkan rakamları

UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray grubun 4'üncü maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Geride kalan 4 maçta topladığı 7 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, ilk maçta Kerem'in golü ile deplasmanda yendiği Lokomotiv Moskova karşısında sahasında 3 puanla ayrılmak istiyor.

Karşılaşma TSİ 20:45'te başlayacak. Mücadele Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Eksikler

Galatasaray: Arda Turan, Sacha Boey

Lokomotiv Moskova: Fedor Smolov, Anton Miranchuk, Stanislav Magkeev

Muhtemel 11'ler

Galatasaray:Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed

Lokomotiv Moskova:Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk

İkili rekabette Cimbom önde

Daha önce 5 kere karşı karşıya gelen iki ekibin rekabetinde Galatasaray’ın 3-2’lik üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray’ın 7 golüne Lokomotiv Moskova 4 golle cevap verdi.

Oran analizi

Lokomotiv Moskova ‘nın maçlarında ilk yarı galibiyetine 4 oran verildiği toplam 9 maçta hiç ilk galibiyeti alamazken, yine Lokomotiv Moskova için 3.5 alt oranı 1.3 olduğu toplam 4 maçın hiçbiri 3.5 alt tamamlanmadı.