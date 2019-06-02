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Hector Cuper: Ne kadar önemli bir takıma karşı oynadığımızın bilincindeydik

Özbekistan Milli Takım teknik direktörü Hector Cuper, Millilerimizle oynanan hazırlık maçının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

02 Haziran 2019, Pazar 23:18
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Hector Cuper: Ne kadar önemli bir takıma karşı oynadığımızın bilincindeydik

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Alanya’da Özbekistan ile karşılaştı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa maçı öncesi oynadığı Özbekistan'ı 2-0'lık skorla yendi ve moral depoladı.

Mücadelenin ardından Özbekistan teknik direktörü Hector Cuper önemli açıklamalarda bulundu. 

İşte tecrübeli teknik adamın maç sonu açıklamaları:

"Türkiye, dünyanın en iyi 30 takımından biri. Kendi açımızdan iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Zorlandığımız noktalar oldu. Beni en çok üzen durumlardan biri duran toplardan yediğimiz goller. Ne kadar önemli bir takıma karşı oynadığımızın bilincindeydik."

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