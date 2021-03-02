League of Legends evreninde eskiden gururlu bir şövalye olan Hecarim, şimdilerde bir ruh halinde dolaşıyor. Eşsiz yeteneklere sahip olan Hecarim şampiyonunu oynarken size yardımcı olacak bir rehber hazırladık. Ayrıca S11 yeni sezonda yapılan değişiklikleri, rün rehberi ve yetenek dağılımlarını da öğrenebilirsiniz.

Savaşın Gölgesi Hecarim

Savaşın Gölgesi Hecarim, yaşayan ruhların sonsuza kadar peşine düşmekle lanetlenmiş bir şampiyondur. İnsan ve hayvanların oldukça korkunç bir birleşimi olan bu ruh, çok eski zamanlarda Kutlu Adalar gölgelere yenilen eşsiz bir şövalyeydi.

Emrinde olan süvariler ile Afet'in yıkıcı enerjileri tarafından yok edilmişti. Ne zaman Kara Sis Runeterra'da belirirse, Hecarim ortaya çıkıyor ve hücuma önderlik ederek düşmanlarını paramparça ediyor. Her zaman katliamın tadını çıkarıyor.

Savaşın Gölgesi Hecarim Oynanış Biçimi

Hecarim şampiyonunun pasif skili Savaş Yolu, şampiyonun hareket hızının değerlerini en fazla %30'sa çıkararak eşdeğer miktarda saldırı gücü verir. Klavyeden Q ile idare edilen yetenek Galeyan ise, şampiyonun yakınında bulunan rakiplere fiziksel hasar verir. Hecarim bu saldırıyla herhangi bir rakibine hasar verir ise, bir adet Galeyan yükü kazanır. Böylece becerinin bekleme süresi kısa süreliğine 1 azalır. En fazla 2 kez birikebilir.

Klavyeden W yeteneği ise Dehşetin Ruhu skilidir. Şampiyon 4 saniye boyunca, yakınındaki bütün rakiplere büyü hasarı verir. Rakiplerden herhangi biri bu hasarı alırsa şampiyon %20 kadarına eşdeğer iyileşir. Yıkıcı Saldırı klavyeden E yeteneğinde ise, şampiyon 3 saniye boyunca %25 gibi bir oranla başlayıp %75 oranına kadar artan hareket hızı değerine sahip olur. Yıkıcı Saldırı’ya geçtiğinden beri kat ettiği mesafeye bağlı olarak hedefi geri savurur ve fiziksel hasar verir.

Gölgelerin Hücumu ise klavyeden R yeteneği ile şampiyon, hayalet süvariler çağırarak hücum eder. Süvariler değdikleri her birime büyü hasarı verir. Hücum tamamladığında bir şok dalgası yaratarak yakındaki rakiplerin kendisinden kaçmasına neden olur.

Savaşın Gölgesi Hecarim S11 Rün Dizilimi

Hercaim şampiyonunun S11 yeni rün dizilimi;

İsabet

Yenilmez

Zafer

Efsane: Sıvışma

Son Direniş

Hâkimiyet

Ani Darbe

Açgözlü Avcı ve;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişen Kuvvet

+ 5 Zırh

Savaşın Gölgesi Hecarim S11 Yetenek Skilleri

Hecarim şampiyonunun S11 yeni sezonda yetenek skilerinin dağılımı şu şekildedir;

Galeyan: 1- 4- 5- 7- 9

Dehşetin Ruhu: 2- 14- 15- 17- 18

Yıkıcı Saldırı: 4- 8- 10- 12- 13

Gölgelerin Hücumu: 6- 11- 16

Savaşın Gölgesi Hecarim S11 Counter Pickler

Her ne kadar ölümsüz bir ruh olsa da Hecarim şampiyonun savaş alanında iken çekindiği bazı şampiyonlar var. Zayıf kaldığı şampiyonlar ise;

Aatrox

Anivia

Nasus

Sejuani

Savaşın Gölgesi Hecarim Full Build S11 Eşya Dizilimi

Hayalet: 10 saniye kadar birimlerin içerisinden geçebilir. Şampiyonun seviyesine bağlı olarak %28 ile %45 arasında hareket hızı sağlar.

Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.

Başlangıç itemleri: Közbıçak ve Doldurulabilir İksir

İlk Base itemleri: Ocakbağlı Baltası, Sürat Çizmeleri, Doldurulabilir İksir

Oyun ortası itemleri: Hızkesen, Çelik Kaplamalı Çizme, Dikenli Yelek

Full Build: Hızkesen, Çelik Kaplamalı Çizme, Çivili Zırh, Vahşi Hydra, Ölüm Dansı ve son olarak Ruh Gömleği

Savaşın Gölgesi Hecarim Kostümleri

Süvari Hecarim şampiyonunun bugüne kadarki tüm kostümler;

Klasik Kostüm

Kan Şovalyesi Kostümü

Ölüm Meleği Kostümü

Başsız Kostümü

Arcade Kostümü

Ağaç Ata Kostümü

Dünyalar Yıkan Kostümü

İlk Süvari Kostümü