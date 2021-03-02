Hecarim Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Jungle, Top (Solo), Mid Hecarim İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends evreninde eskiden gururlu bir şövalye olan Hecarim, şimdilerde bir ruh halinde dolaşıyor. Eşsiz yeteneklere sahip olan Hecarim şampiyonunu oynarken size yardımcı olacak bir rehber hazırladık. Ayrıca S11 yeni sezonda yapılan değişiklikleri, rün rehberi ve yetenek dağılımlarını haberimizde bulabilirsiniz. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends evreninde eskiden gururlu bir şövalye olan Hecarim, şimdilerde bir ruh halinde dolaşıyor. Eşsiz yeteneklere sahip olan Hecarim şampiyonunu oynarken size yardımcı olacak bir rehber hazırladık. Ayrıca S11 yeni sezonda yapılan değişiklikleri, rün rehberi ve yetenek dağılımlarını da öğrenebilirsiniz.
Savaşın Gölgesi Hecarim
Savaşın Gölgesi Hecarim, yaşayan ruhların sonsuza kadar peşine düşmekle lanetlenmiş bir şampiyondur. İnsan ve hayvanların oldukça korkunç bir birleşimi olan bu ruh, çok eski zamanlarda Kutlu Adalar gölgelere yenilen eşsiz bir şövalyeydi.
Emrinde olan süvariler ile Afet'in yıkıcı enerjileri tarafından yok edilmişti. Ne zaman Kara Sis Runeterra'da belirirse, Hecarim ortaya çıkıyor ve hücuma önderlik ederek düşmanlarını paramparça ediyor. Her zaman katliamın tadını çıkarıyor.
Savaşın Gölgesi Hecarim Oynanış Biçimi
Hecarim şampiyonunun pasif skili Savaş Yolu, şampiyonun hareket hızının değerlerini en fazla %30'sa çıkararak eşdeğer miktarda saldırı gücü verir. Klavyeden Q ile idare edilen yetenek Galeyan ise, şampiyonun yakınında bulunan rakiplere fiziksel hasar verir. Hecarim bu saldırıyla herhangi bir rakibine hasar verir ise, bir adet Galeyan yükü kazanır. Böylece becerinin bekleme süresi kısa süreliğine 1 azalır. En fazla 2 kez birikebilir.
Klavyeden W yeteneği ise Dehşetin Ruhu skilidir. Şampiyon 4 saniye boyunca, yakınındaki bütün rakiplere büyü hasarı verir. Rakiplerden herhangi biri bu hasarı alırsa şampiyon %20 kadarına eşdeğer iyileşir. Yıkıcı Saldırı klavyeden E yeteneğinde ise, şampiyon 3 saniye boyunca %25 gibi bir oranla başlayıp %75 oranına kadar artan hareket hızı değerine sahip olur. Yıkıcı Saldırı’ya geçtiğinden beri kat ettiği mesafeye bağlı olarak hedefi geri savurur ve fiziksel hasar verir.
Gölgelerin Hücumu ise klavyeden R yeteneği ile şampiyon, hayalet süvariler çağırarak hücum eder. Süvariler değdikleri her birime büyü hasarı verir. Hücum tamamladığında bir şok dalgası yaratarak yakındaki rakiplerin kendisinden kaçmasına neden olur.
Savaşın Gölgesi Hecarim S11 Rün Dizilimi
Hercaim şampiyonunun S11 yeni rün dizilimi;
İsabet
Yenilmez
Zafer
Efsane: Sıvışma
Son Direniş
Hâkimiyet
Ani Darbe
Açgözlü Avcı ve;
+ %9 Saldırı Hızı
+ 10 Değişen Kuvvet
+ 5 Zırh
Savaşın Gölgesi Hecarim S11 Yetenek Skilleri
Hecarim şampiyonunun S11 yeni sezonda yetenek skilerinin dağılımı şu şekildedir;
Galeyan: 1- 4- 5- 7- 9
Dehşetin Ruhu: 2- 14- 15- 17- 18
Yıkıcı Saldırı: 4- 8- 10- 12- 13
Gölgelerin Hücumu: 6- 11- 16
Savaşın Gölgesi Hecarim S11 Counter Pickler
Her ne kadar ölümsüz bir ruh olsa da Hecarim şampiyonun savaş alanında iken çekindiği bazı şampiyonlar var. Zayıf kaldığı şampiyonlar ise;
Aatrox
Anivia
Nasus
Sejuani
Savaşın Gölgesi Hecarim Full Build S11 Eşya Dizilimi
Hayalet: 10 saniye kadar birimlerin içerisinden geçebilir. Şampiyonun seviyesine bağlı olarak %28 ile %45 arasında hareket hızı sağlar.
Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.
Başlangıç itemleri: Közbıçak ve Doldurulabilir İksir
İlk Base itemleri: Ocakbağlı Baltası, Sürat Çizmeleri, Doldurulabilir İksir
Oyun ortası itemleri: Hızkesen, Çelik Kaplamalı Çizme, Dikenli Yelek
Full Build: Hızkesen, Çelik Kaplamalı Çizme, Çivili Zırh, Vahşi Hydra, Ölüm Dansı ve son olarak Ruh Gömleği
Savaşın Gölgesi Hecarim Kostümleri
Süvari Hecarim şampiyonunun bugüne kadarki tüm kostümler;
Klasik Kostüm
Kan Şovalyesi Kostümü
Ölüm Meleği Kostümü
Başsız Kostümü
Arcade Kostümü
Ağaç Ata Kostümü
Dünyalar Yıkan Kostümü
İlk Süvari Kostümü