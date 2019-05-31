Heavy Metal Machines’de “Metal Ligi” başlıyor!

MOBA oyun türüne farklı bir bakış açısı getiren Heavy Metal Machines, ödüllü turnuvalarına devam ediyor. Oluşturduğu lig ile espora yaptığı yatırımları devam ettiren Hoplon, Heavy Metal Machines oyunuyla hem popüler oyunların dinamiklerini yakalıyor hem de bu rekabetçi oyunda başarılı olanları ödüllendiriyor.

Metal Ligi ödül havuzu 3 bin 700 dolar

Daha önce iki defa yapılan ve oyunculara oldukça eğlenceli bir oyun tecrübesi yaşatan Metal Ligi’nin bir yenisi için geri sayım başladı. 25 Mayıs 2019’da başlayıp 29 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek Metal Ligi’nde takımlar yerlerini almaya başladı. Turnuvaya katılmak için tek yapılması gereken oyunu indirip, oyun içerisinde hali hazırda bulunan turnuva özelliği ile kayıt yapmak. Herkese açık olan Metal Ligi’nde siz de arkadaşlarınızla yerinizi alabilir ve Heavy Metal Machines’ın açtığı yeni espor yatırımlarında ödüller için mücadele edebilirsiniz. Sadece cumartesi günleri gerçekleşecek maçların ilk aşamasında, en yüksek puanları toplayan 8 takım play off turuna kalmaya hak kazanacak. Bu play off turunda yapılan maçların ardından ise en iyi 4 takım ödüllerin sahibi olacak. Ödüller ise şu şekilde;

1. Takım – 1.480 dolar

2. Takım – 1.110 dolar

3. Takım – 740 dolar

4. Takım – 370 dolar

Takımı olmayanlar için büyük fırsat

Oyuncuların oyun içerisinden rahatlıkla kayıt yaptırabilecekleri Metal Ligi için, henüz takımı olmayanlar veya takım kurmak için yeterli sayıda arkadaşı olmayan oyuncular da düşünülmüş. Oyuncular, Heavy Metal Machines oyununun resmi Discord sunucusuna bağlanarak arkadaş edinip kendi takımını kurabilir ya da kurulmuş takımlardan birine katılabilir.



