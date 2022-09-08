Hearts - Başakşehir maçı iddaa oranları!

UEFA Avrupa Ligi play-off elemelerinde FC Zürich'e diş geçiremeyen Hearts'ın hücumdaki değerli isimlerinden Liam Boyce sakat. Transferin son gününde Wigan'dan Stephen Humphrys kiralandı ve Boyce liste dışı bırakıldı. Uzun süre sahalara dönmesi beklenmiyor... Boyce'un yokluğunda tüm gözler Lawrence Shankland üzerinde olacak. TD Robbie Neilson'la Dundee United günlerinde beraber olan İskoç forvet, başarısız sayılabilecek bir Belçika macerası yaşadıktan sonra ülkesine Hearts ile döndü. Şu ana kadar oynadığı 9 resmi maça 5 gol katkısı (4 gol - 1 asist) sığdırdı. Orta alandan Jorge Grant cezalı, bir diğer yeni transfer Kye Rowles (stoper) sakat. Son lig maçını kaçıran sağ bek Nathanial Atkinson ile son 3 lig maçını kaçıran Craig Halkett'ın durumları maç saati netlik kazanacak. Rowles da en az Boyce kadar önemli eksik... Halkett da yetişmezse stoperde "Lewis Neilson & Stephen Kingsley" ikilisini görebiliriz. İkisinin de orijini stoper değil!

HEARTS - BAŞAKŞEHİR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Süper Lig 'de bu sezon oynadığı 4 maçta kalesini gole kapatan Başakşehir ise, Avrupa macerasında 3 eleme 6 karşılaşma geride bıraktı ve henüz yenilgi yüzü görmedi. Yeni transferlerden Philippe Keny ve tecrübeli stoper Alexandru Epureanu, UEFA'ya verilen listede yer almadı. Bir diğer yeni transfer Mesut Özil sakatlığı nedeniyle İskoçya'ya götürülmedi. Ahmed Touba, Lucas Biglia, Bertrand Traore, Mounir Chouiar ve Patryk Szysz gibi takıma bu sezon katılan isimler TD Emre Belözoğlu şans verirse oynayacak durumda... Savunmanın ortasında "Duarte & Ndayishimiye" ikilisini, hücum merkezinde Stefano Okaka'yı izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- 6 sezon sonra Avrupa'da sahneye çıkan Hearts, evinde oynadığı son 5 uluslararası maçın sadece 1'ini kazanabildi. (4M)

- Başakşehir bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçın 2'sinde gol yemedi, diğer 2'sini 3-1 kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu! %46'lık kesim turuncu-lacivertli temsilcimizi Hearts karşısında 3 puana yakın görüyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ’NİN TERCİHİ

Hearts'ta savunmadan Kye Rowles, hücumdan Liam Boyce sakat. Orta alandan Jorge Grant cezalı. Sağ bek Nathanial Atkinson ve stoper Craig Halkett maç saati netleşecek. Halkett yetişmezse stoperde "Lewis Neilson & Stephen Kingsley" ikilisini görebiliriz. İkisinin de orijini stoper değil! Son 6 resmi maçın 5'ini kaybettiler, çok çok kötü bir dönemden geçiyorlar. Hele son 2 yenilgi; kupada Kilmarnock ve ligde Livingston, kabul edilebilir gibi değil... Başakşehir ise Süper Lig'deki 4 maçın hepsinde kalesini gole kapattı. Avrupa'da 3 eleme 6 maç oynadı, hiçbirini kaybetmedi. Keny ve Epureanu listede yok ama Bertrand Traore, Mounir, Szysz gibi yeni transferler kadroda. Emre Belözoğlu yönetiminde bu sezon 10 resmi maça çıktılar ve ilki hariç diğer 9 maçta hep ilk golü bulan taraf oldular. Tynecastle'da da ilk golü bulmak çok önemli. Hearts bu kadar formsuz ve bu kadar eksik yakalanmışken, neden olmasın...