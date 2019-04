Hearthstone Rise of Shadows genişleme paketi geldi

League of Explorers karşısında yenilgiye uğrayan Baş Hırsız Rafaam’ın Azeroth üzerindeki sinsi planları, tek başına yürütülemeyecek kadar ikircikli bir hal almış durumda. Yenilgisinin üzerinden geçen yıllar boyunca gölgeler arasına sinip bekleyen ve doğru zamanı kollayan Baş Hırsız, Hearthstone‘un bu zamana kadar gördüğü en azılı düşmanları yanına çekmeyi başararak League of E.V.I.L. takımını kurdu. King Togwaggle, Madam Lazul, Dr. Boom ve Cadı Hagatha gibi birbirinden belalı isimlerden oluşan ekip, alçak planlarını gerçekleştirmek için harekete geçecek ve bel altı vurmayı seven Hearthstone oyuncularına birbirinden sinsi alternatifler sunacak.

“Hearthstone’da oyunu sevenlerin favorisi haline gelmiş bir dizi kötü adamımız var ve Rise of Shadows’un tamamen bu karakterler ekseninde döndüğünü görmek gerçekten heyecan verici,” diyen Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, sözlerini “Oyunseverlerin yeni eklenti paketimizle gelen şeytani kartları denemeleri için sabırsızlanıyoruz,” şeklinde sürdürdü.

Yalnız kartlarını League of E.V.I.L’den yana kullanacak oyuncuların tetikte olmalarında fayda var çünkü karşılarında her an Defenders of Dalaran olarak bilinen gizemli grubu bulabilir. Kendilerini tamamen kötülükle savaşmaya adamış olan bu grup, söylentiye göre Twinspells olarak adlandırılan büyülere sahip. Rivayete göre bu büyüler, yapıldıktan hemen sonra kendilerini kopyalıyorlar ve oyun esnasında ileriki bir turn’de yeniden kullanılabiliyorlar.

9 Nisan’da Windows, Mac ve PC’lerin yanı sıra Windows, iOS, Android tabletler ve telefonlara gelecek olan Rise of Shadows kart paketlerini, Hearthstone’un Arena modunda kazanabileceğiniz gibi, oyun içi altın ya da gerçek parayla da satın alabileceksiniz. Bu paketlerin fiyatı oyundaki diğer paketlerle aynı olacak.

50 karttan oluşan ön satış paketi, random bir Legendary kart ve Jewel of Lazul kart sırtı içeriyor. 80 kartlık Mega Bundle’da ise random bir altın Legendary kart ve Jewel of Lazul kart sırtının yanında yeni bir Priest hero olan esrarlı Madam Lazul’a sahip olacaksınız.

DHA