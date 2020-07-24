Hearthstone Masters Tour Online: Madrid Ekim ayında gerçekleşecek

2020'nin ikinci yarısına girdiğimiz ve küresel salgının devam ettiği şu günlerde, Masters Tour Madrid'i de yalnızca çevrimiçi olacak bir etkinlik şeklinde yeniden düzenleme kararı alındı.

İşte yapılan açıklama:

2020'nin ikinci yarısına girdiğimiz ve küresel salgının devam ettiği şu günlerde, Masters Tour Madrid'i de yalnızca çevrimiçi olacak bir etkinlik şeklinde yeniden düzenledik. Rekabetçi Hearthstone oyuncularından oluşan bu harika topluluğu tek bir yerde buluşturamamak bizi üzse de turnuvayı Aralık ayından 23-25 Ekim'e çekerek Masters Tour Online: Montreal ve Masters Tour Online: Madrid arasındaki süreyi kısaltma kararı aldık.

Oyuncular, 6 Ağustos'ta başlayacak elemeler için bugünden itibaren Battlefy'a girip kaydolarak davet kazanma şansı yakalayabilecek. 3.000.000 $ değerindeki 2020 ödül havuzundan pay almak için yarışılacak olmasının yanı sıra Masters Tour Online: Madrid, davet edilen oyuncuların bölgelerindeki galibiyet sıralamalarında en üst sıralara yerleşerek 2021 Grandmasters'ta yer alma şansı yakalaması için son şansları olacak.

Masters Tour Online: Montreal'e davet edilebilmeniz için izlemeniz gereken bazı yollarsa şöyle:

• 6 Ağustos - 27 Eylül tarihleri arasında Battlefy üstünden gerçekleşecek 90 Masters Qualifier'dan birini kazanmak.

• Masters Tour Online: Asya Pasifik ve Masters Tour Online: Montreal'i en az 7-2'lik skorla tamamlamak.

• Masters Tour Online: Madrid için düzenlenen bir Masters Qualifier'ı en az 8. sırada bitirmek.

• Ağustos ve Eylül ayında oyun içi sıralamaları en az Legend 16 olarak tamamlamak (ayrıntılar için Masters Qualifiers kurallarına göz atın).

• Hearthstone Grandmaster olmak

Etkinliğin günlük programını Masters Tour Online: Madrid etkinlik sayfasında bulabilirsiniz. Ayrıca Hearthstone Grandmasters 2. Sezonu, 14 Ağustos tarihinde YouTube.com/HearthstoneEsports üstünden canlı olarak izlenebilecek.



