Sunucularımız Jia “Jia” Dee, Darroch “Darroch” Brown, Alex “RavenCasts” Baguley, Simon “Sottle” Welch, and Neil “l0rinda” Bond, bu canlı Hearthstone heyecanı esnasında bize YouTube kanalımızda eşlik edecek.

Ayrıntılar

Mekân: YouTube.com/HearthstoneEsports

Tarihler: 17 Temmuz 2020, Cuma - 20 Temmuz 2020, Pazartesi

Yayın Başlangıcı:03:00 Cuma - Pazartesi

Ödül Havuzu: Toplamda 3.000.000 $'lık 2020 ödül havuzunun 250.000 $'lık bir bölümü.

Format: 4 desteli ve 5 maç üstünden yasaklamalı Conquest formatı.

İşleyiş

Masters Tour Online: Asya-Pasifik, 4 deste ve bir yasaklamayla birlikte 5 maç üstünden Conquest formatında gerçekleşecek. En az 7-2'lik skor elde eden oyuncular, Hearthstone Masters Tour Online: Montreal ve Hearthstone Masters Tour Madrid'e katılmaya hak kazanacak.

Turnuvanın işleyişiyse şöyle:

1. Gün: İsviçre sistemi üstünden beş tur. Üçüncü yenilgilerini alan oyuncular elenir.

2. Gün: Üç veya daha fazla maç kazanan oyuncular İsviçre sistemi üstünden dört tur daha oynar.

3. Gün: En iyi 8 oyuncu playofflarda mücadele eder ve yeni bir Masters Tour Şampiyonu ilan edilir!

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