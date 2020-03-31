Hearthstone Masters Tour çevrimiçi ortama taşınıyor

Şu anda devam eden COVID-19 durumu nedeniyle, oyuncularımızın ve görevlilerimizin sağlığını korumak amacıyla hem Masters Tour Jönköping'i hem de sıradaki Asya-Pasifik Master Tour'u çevrimiçi olarak gerçekleştirme kararı aldık. Küresel bütünlüğün korunması ve tüm katılımcılarımıza adil bir rekabet ortamı sunulabilmesi için Masters Tour Online: Jönköping 12-14 Haziran tarihleri arasında Orta Avrupa saatine göre; Masters Tour Online: Asya-Pasifik'se 16-19 Temmuz tarihleri arasında Kore saatine göre gerçekleşecek.

Masters Tour, dünyanın dört bir yanından oyuncuların bir araya gelerek rekabet etmesi fikri üstüne kurulu ve her bir etkinlikte kurulan ilişkiler Hearthstone esporunun temel taşlarından biri. Mevcut sağlık krizine karşı verilen mücadele bu etkinliklere uzaktan katılmayı gerektirse de şu anki çevrimiçi yapı sadece bir istisna niteliğinde. Önümüzdeki dönemde küresel durumu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Umarız yılın ilerleyen dönemlerinde gerçekleşecek Masters Tour Montreal ve Masters Tour Madrid etkinliklerinde yeniden bir araya gelme şansı buluruz.

Masters Tour Online: Jönköping'e katılımlar kapanmış olsa da Masters Tour Online: Asya-Pasifik biletini cebinize koyabilmek için şu yöntemleri izleyebilirsiniz:

2 Nisan ve 24 Mayıs tarihleri arasında Battlefy üstünden bir çevrimiçi Masters Qualifier'da zafere ulaşmak

Masters Tour Los Angeles veya Jönköping etkinliklerinden birini en az 7-2'lik bir skorla tamamlamak

Masters Tour Online: Asya-Pasifik için düzenlenen Masters Qualifier turnuvalarında 5 defa ilk 8'e girmek.