Hearthstone Grandmasters turnuvalarının 1. Sezonu Başladı

Aralarında HCT 2019 Dünya Şampiyonu Caster “Hunterace” Notto gibi çok özel isimlerin yer aldığı ve Hearthstone’un en iyi oyuncularını çevrimiçi ortamda karşı karşıya getirecek olan Hearthstone Grandmasters turnuvaları, an itibariyle başladı!

Hearthstone Grandmasters liginde Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik olmak üzere üç bölge karşı karşıya gelecek ve her bölgeden 16 oyuncu olmak üzere toplam 48 oyuncu maçlarda yer almaya hak kazanacak. Bölgelerden katılacak 16 oyuncu öncelikle kendi içlerinde 8’erli iki gruba ayrılacak ve bu gruplardaki oyuncular da çift devreli lig usulüne dayanan best-of-three Specialist formatında karşı karşıya gelecek. Tüm karşılaşmalar tamamlandığında oyuncular, kazandıkları toplam maç sayısı üzerinden sıralanacaklar.

Maçlar sezon boyunca Cuma-Pazar günleri arasında Türkiye saatiyle öğlen 12:00’de Asya-Pasifik bölge maçları ile start alacak. Avrupa bölgesi maçları Türkiye saatiyle öğleden sonra 17:00, Amerika maçları ise akşam 21:00’da oynanmaya başlayacak.



