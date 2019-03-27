Hearthstone Grandmasters Birinci Sezonu 17 Mayıs’ta başlıyor

Geçtiğimiz ay sizlerle 3 aşamalı Hearthstone Masters liginin başlayacağını duyurmuştuk. Bu karşılaşmalar, 5 Mart itibariyle Masters Qualifiers maçlarıyla başladı ve halen devam etmekte. Elemeleri başarıyla geçen yaklaşık 250 kişi, önümüzdeki Haziran Las Vegas’ta düzenlenecek Hearthstone Masters Tour’a katılma hakkı kazanacak.

Bugün sizlere, daha önce çıtlattığımız ama detaylarına pek girmediğimiz “en iyiler ligi”nden bahsedeceğiz. Hearthstone Grandmasters, Hearthstone espor ekosisteminde yer alan en iyi oyuncuları aynı çatı altında toplayan ve onlara benzer ustalık seviyesindeki oyuncularla online karşılaşma fırsatı tanıyan bir sistem.

Sistem Nasıl İşliyor?

Hearthstone Grandmasters liginde Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik olmak üzere üç bölge karşı karşıya gelecek ve her bölgeden 16 oyuncu olmak üzere toplam 48 oyuncu maçlarda yer almaya hak kazanacak. Bölgelerden katılacak 16 oyuncu öncelikle kendi içlerinde 8’erli iki gruba ayrılacak ve bu gruplardaki oyuncular da çift devreli lig usulüne dayanan best-of-three Specialist formatında karşı karşıya gelecek. Böylece her oyuncu kendi grubundaki diğer oyuncularla iki kez maç yapmış olacak. Tüm karşılaşmalar tamamlandığında oyuncular, kazandıkları toplam maç sayısı üzerinden sıralanacaklar. Hearthstone Grandmasters Ligi’nde yarışacak grupları ve oyuncuları, 28 Nisan’da Taipei de düzenlenecek Hearthstone Championship Tour (HCT) 2019 Dünya Şampiyonası’nın büyük final karşılaşmalarından hemen önce duyuracağız.

Hearthstonse Grandmasters Turnuvasına bizzat Blizzard Entertainment tarafından davet almış, belli kıstaslara uyan oyuncular katılabiliyor. Bu kıstaslar arasında oyuncunun bu zamana kadar kazandığı ödüller, HCT 2018 esnasında kazandığı puanlar, seasonal puanlarının yüksekliği, Hearthstone topluluğuna yaptığı katkılar gibi bir çok unsur almakta. Hearthstone Grandmasters katılımcıları, sezon boyunca performansa dayalı para ödülleri kazanacak ve tüm Hearthstone Masters etkinliklerine otomatik olarak katılma hakkı elde edecekler. Önümüzdeki haftalarda sizlerle Avrupa, Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinden Grandmasters ligine katılmaya hak kazanan oyuncuların listesini paylaşıyor olacağız.

2019’da Hearthstone Grandmasters’ın iki sezonu olacak. Her sezon sonunda 8’erli grupların en iyi 3 oyuncusu, 6 kişilik Grandmaster Seasonal Playoff maçlarında karşı karşıya gelecek. 2019’un iki sezonu boyunca en iyi dereceyi almış Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik finalistleri (3 bölgeden 3’er finalist olmak üzere toplam 6 finalist) ve China Gold Series’den gelen 2 oyuncudan oluşan 8 kişi, yıl sonunda düzenlenecek Hearthstone Dünya Finalleri’nde (Global Finals) toplam 500.000$’lık ödül havuzundan pay almak için karşı karşıya gelecek.

Hearthstone Grandmaster’ın ikinci sezonu sonunda gruplarında en kötü performansı sergileyerek sonuncu olmuş oyuncularsa elenme riskiyle karşı karşıya gelecek. Bu noktada tüm oyuncuların katılımına açık olan Masters Tour liginin bölge birincileri, Grandmasters’da sonuncu sırada yer alan oyuncuların yerini almak için davet kazanma hakkı elde edecek ve Grandmasters 2020 sezonlarında yarışma fırsatı yakalayabilecek.



