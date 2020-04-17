Hearthstone Grandmasters, 2020 yılında yeniden karşınızda! 1. Sezon tüm dünyada 17 Nisan Cuma günü başlayacak ve 7 Haziran tarihine kadar cuma, cumartesi ve pazar günlerinde gerçekleşecek. Dünyanın en iyi Hearthstone oyuncularını her hafta sonu canlı olarak YouTube Gaming üstünden izleyebileceksiniz. Ayrıca yeni İblis Avcısı sınıfını ilk kez rekabetçi arenada izleme şansı yakalayacaksınız!

Yedi yeni oyuncumuzun Grandmasters'a yükselme başarısı gösterdiği bu sezonda getireceğimiz format değişiklikleri, katılımcıların sınırlarını daha önce hiç görülmemiş ölçüde zorlayacak.

Tarihler:17 Nisan 2020 - 7 Haziran 2020 tarihleri arasında cuma, cumartesi ve pazar günleri

Yayın Başlangıcı: Yayınlar saat 12.00'da başlıyor.

Sunucular:

-AMERİKA: Dan "Frodan" Chou ve TJ "Azumo" Sanders

-ASYA-PASİFİK: Jia “Jia” Dee ve Darroch “Darroch” Brown

-AVRUPA: Simon “Sottle” Welch ve Alex “Raven” Baguley

Ödül Havuzu: Grandmasters 1. Sezonu için dünya çapında toplam 500.000 dolarlık ödül havuzu