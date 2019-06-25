Hearthstone 14.6 güncellemesi ile yeni kartları getiriyor

Hearthstone sınırlarını genişlettikçe ve yeni oyuncular tavernaya giriş yaptıkça geliştirici ekip de eski kart ve oyun mekaniklerinin üzerinden bir kez daha geçerek, oyuna getirilen yeniliklerin sağlam temeller üzerine oturduğundan emin olmak için çalışıyor. Bugün yayınlanan blog yazısında geliştiriciler, mevcut sınıfların temellerini oluşturan düşünce yapısını anlayabilmemiz ve önümüzdeki günlerde hem sınıflara hem de bazı kartlara getirilecek değişiklikleri daha iyi kavrayabilmemiz adına detaylı bilgiler veriyor.

SINIFLARI SINIFLANDIRMAK

Geliştiriciler bir Hearthstone sınıfının genel kimliğini ve ana hatlarını oluştururken 3 önemli noktaya dikkat ettiklerini belirtiyorlar; sınıfın özüne ve temellerine bağlılık, sınıfın diğerleri karşısında üstün olduğu noktalar ve başka sınıflar karşısında zayıf olduğu noktalar. Sınıflar akabinde şu üç kategori altında değerlendiriliyorlar:

Avantajlar – Bunlar bir en iyi olduğu noktaları belirliyor

Sınırlar – Bunlar sınıfın sınırlı sayıda sahip olduğu özellikler ve gerek güç seviyesi gerek kart sayısı olarak oldukça düşükler

Dezavantajlar – Bunlar bir sınıfın ya sahip olmadığı ya da sahip olmakta oldukça zorlandığı özellikler

SINIFIN ÖZ KİMLİĞİNE BAĞLI KALMAK

Her sınıfın oyuna katkıları iyice değerlendirildikten sonra genelde bazı kartların sınıfların öz kimlikleriyle artık bağdaşmadığı ortaya çıkıyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde gelecek güncellemeyle birlikte Mind Blast ve Vanish kartları artık Hall of Fame’e taşınıyorlar. Yerlerine ise sınıfların özleriyle daha çok örtüşen iki yeni Temel (Basic) kart geliyor:

Radiance (Işıma) – Priest sınıfı için gelen Radiance, düşük manalı bir kart olup diğer kartlarla sinerji yaratmak ya da sınıfın iyileştirici hamlelerine sağlam temeller oluşturmak için birebir

Plaguebringer (Vebagetiren) – Rogue sınıfının yeni kartı Plaguebringer ise oyunculara minion’ları ortadan kaldırmak için farklı bir yöntem sunarken bir yandan da sınıfın Zehirlerin Efendisi olmak konusundaki duruşuna sadık kalıyor.

YENİ EKLENEN KLASİK KARTLAR

Bir sonraki büyük güncellemeyle Klasik kart paketlerinden ya da Arcane Dust kullanılarak elde edebileceğiniz yeni kartlar şunlar:

Siegebreaker

Gift of the Wild

Righteousness

Brightwing

High Inquisitor Whitemane

Barrens Stablehand

SI:7 Infiltrator

Arcane Devourer

DHA