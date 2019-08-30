Türkiye’de basketbolun gelişimine katkı sağlayan projelere imza atan Head&Shoulders, ‘Kazanmak Kafada Başlar’ mottosuyla Çin ev sahipliğinde gerçekleşecek FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası için efsane olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye A Erkek Basketbol Milli Takımımıza desteğini her alanda göstererek özgüven aşılıyor.

Milli Takımımıza Edis’ten Destek Şarkısı

Head&Shoulders’ın A Erkek Basketbol Milli Takımımıza başarılar dilemek için özel olarak hazırladığı videoda; Head&Shoulders için motive edici, dinamik ve gençleri harekete geçirecek bir parça hazırlayan, klibindeki cesaret ve özgüven temasıyla, gençlere; kalıplaşmış düşüncelerden kurtulduklarında ve kendilerine güvenip asla pes etmeden mücadele ettiklerinde başarılı olabileceklerinin mesajını veren Edis’in ‘Efsane Sensin’ şarkısı kullanılarak Millilerimize bir kez daha ‘her zaman yanınızdayız’ mesajı verildi.

Head&Shoulders Milli Takımımıza Özel Gazete İlanlarıyla Sürpriz Yaptı

Hayatın her alanında kendine inanarak yola çıkmanın, özgüvenle ilerlemenin ve sonunda efsane olmanın önemini vurgulayan Head&Shoulders, ‘Kazanmak Kafada Başlar’ mottosu ile Türkiye A Erkek Basketbol Milli Takımımızı FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası yolunda da yalnız bırakmadı. Head&Shoulders, Çin seyahati öncesinde Milli Takımımıza sürpriz düzenleyerek desteğini bir kez daha hissettirdi.

A Erkek Basketbol Milli Takımı Baş antrenörü ve tüm oyunculara özel olarak ilanlar hazırlandı. Efsane olma yolunda hazırlıklarını tamamlayan Milli Takımımız, kendilerine yazılan özgüven dolu mesajları okurken şaşkınlık ve mutluluk ile birlikte duygulu anlar yaşadı.