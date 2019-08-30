Dünyanın 1 numaralı şampuanı* Head&Shoulders, basketbolun gelişimine verdiği desteği tüm hızıyla sürdürüyor. Sporda özgüven kavramını güçlendirmek için iş birliği çalışmalarına devam eden Head&Shoulders, ‘Kazanmak Kafada Başlar’ mottosuyla ‘Özgüven Sponsoru’ olduğu Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın yeni sezonda da yanında olacak.

Yeni sezonun ilk antremanında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nı yalnız bırakmayan Head&Shoulders, tüm takıma başarı ve özgüven dolu bir yıl diledi. Şampiyonluk yolunda daima takımın yanında olacağını vurgulayan Head&Shoulders, basketbol severlerin heyecanla takip ettiği, gerek Türkiye liginde gerekse EuroLeague’de mücadelesini sürdürecek olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’na özgüven aşılamaya devam edecek.

Head&Shoulders Basketbolun destekçisi

2014 yılından beri Türkiye’de basketbol konusunda çalışmalarını sürdüren Head&Shoulders, Türkiye Basktebol Federasyonu ile dört senedir gerçekleştirdiği iş birliğinin yanı sıra, iki senedir de A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ‘Özgüven Sponsoru’ olarak Türkiye basketboluna verdiği desteğe, bu senenin başında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın da ‘Özgüven Sponsoru’ olarak bir yenisini daha eklemişti.

Basketbolun, fiziksel olarak sağlığa iyi geldiği kadar psikolojik olarak da özgüven sahibi olmak, takım çalışmasını öğrenmek, sosyalleşmek ve disiplin sağlayabilmek adına çok önemli olduğuna inanan Head&Shoulders, çocukların ve gençlerin basketbola yönlendirilmesinin sağlıklı bir toplum yaratmada oldukça etkili olabileceğini inanıyor. Head&Shoulders, özgüveni yüksek, hayallerinin peşinden giden ve cesaretli bir nesil için bugünün ve geleceğin efsanelerini destekleyen projeler geliştirmeyi sürdürecek.



