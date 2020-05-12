Bütün farklı memeli canlılar için kolesterol hayati bir değer taşımaktadır. Yağımsı bir madde olan kolesterol farklı organlarda yer alır. Özellikle hücre ve kan dolaşımında bulunan kolesterol, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Bu sebepten mutlaka belirli bir değer aralığında bulunması önemli potansiyel teşkil ediyor. Yapılan testler sonucu belirlenmiş referans aralığında bulunan kişi, bu konuda herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını anlatır. Ancak düşüklüğü karşısında farklı problemler ortaya çıkabilir.

HDL kolesterol nedir? HDL normal değer aralığı kaç olmalı?

HDL kolesterol değeri normal insanlar açısından erkek ve kadınlarda farklılık yaratabilmektedir. Erkekler açısından ilk olarak ele alındığında 40 mg/dl altında çıkan değerlerin risk taşıdığını söylemek mümkün. Bu doğrultuda 40 mg/dl ila 60 mg/dl aralığının erkekler konusunda sağlıklı bir değeri gösterdiği dile getirilebilir. Diğer taraftan 60 mg/dl üzerinde değerler ise kişinin çok daha sağlıklı olduğunu anlatan bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Kadınlar açısından kolesterol olarak HDL değeri ele alındığı zaman 50 mg/dl altında çıkan değerler sağlıksız bir durumu göstermektedir. Bu noktada kadınlar için sağlıklı bir değer olarak 50 mg/dl ila 60 mg/dl miktar aralığı referans olarak ele alınabilir. Aynı şekilde erkeklerde olduğu gibi kadınlar adına 60 mg/dl üzerinde çıkan değerler, çok daha sağlıklı bir durum yaşandığını anlatan göstergedir.

Çocuklar konusunda ise bu gösterge yaş aralığına ve cinsiyete bağlı olarak farklılık yaratabilmektedir. Böyle durumlarda yapılacak olan değer uzman doktor kontrolü altında standarda bağlı olarak yaş grubuna göre ele alınır. Her ne kadar çocuklarda pek öne çıkması bile yine de belli bir standart değerinin yer aldığını söylemek mümkün.

HDL kolesterol yüksekliği veya düşüklüğü ne demek?

Kolesterol yani HDL değeri açısından ele alındığında standardın üzerinde yüksek çıkmasının aksine, bu değerin düşük olması tehlike arz etmektedir. Özellikle HDL düşüklüğü olan kişiler kalp ve damar hastalıkları ile karşı karşıya kalabilir. Özellikle yeterli oranda HDL değeri ölçümü yapılamaz ise kan üzerinden kolesterol temizlenemez. Bu doğrultuda damarlar sertleşmeye başlar ve zaman içerisinde plak oluşumu meydana gelir. HDL yani kolesterol düşüklüğüne belli başlı bazı etmenler sebep olabilmektedir.

- Aşırı kilo,

- Dengesiz ve sağlıksız beslenme,

- Egzersiz ve fiziksel aktiviteden uzak durma,

- Genetik etkenler,

- Diyabet hastalığı bulunan kişiler,

- Kullanılan birtakım ilaçların ortaya çıkardığı yan etkileri,

Bu tür durumlar yapılan test çözümleri ile beraber HDL değerinin altında çıkmasına neden olmaktadır. Erken zamanda ele alınacak olan test ve tedavi ile beraber sorundan kurtulma şansı bulunmaktadır. Tabii öncelikle gerekli tahliller üzerinden sorunun kökenine inilmeli ve buna göre çözüm üretilmelidir.

Diğer taraftan yapılan test çözümü ile beraber HDL değerinin yüksek çıkması herhangi bir endişe edecek durum değildir. Aksine insan sağlığı açısından önemli bir potansiyel teşkil ettiğini söylemek mümkündür. Ele alınan test üzerinden HDL değerinin yüksek çıkması kişinin kalp sağlığının yüksek olduğunu gösterir. Diğer taraftan HDL değerinin yüksek çıkması ise duvar içi damarlarda bazı daralmalar yaratmaktadır. Ancak bunun neden kaynaklandığını dair henüz kesin bir sonuç bulunmuyor. Bu konuda ele alınmış olan çalışmalar hala günümüzde devam etmektedir.

HDL değerinin istenilen standart içerisinde kalması için günlük yaşamda ele alınması gereken belli başlı bazı hususlar bulunmaktadır. Öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenmek büyük öneme sahiptir. Her türlü yiyecek ve sebze meyveden belirli oranlarda alınması gerekir. Aynı zamanda bol su içilmeli ve düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır. Gün içerisinde hareketsiz kalmamak adına, yarım saat ya da 1 saat yürüyüş ve koşu önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Böyle durumlarda kolesterol vücut içerisinde dengeli ve sağlıklı biçimde tutulabilmektedir. HDL değerini dengede ya da yüksek tutmak için sağlıklı yaşam en önemli unsurdur.



