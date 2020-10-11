HDI Sigorta Afyon Belediyespor - TOFAŞ maç sonucu: 75-89

Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 89-75 mağlup etti.

Mücadeleye iki takım da hızlı başladı. Maçın ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde sayı üretmekte zorlanan Afyon Belediye'ye karşılık TOFAŞ farkı açtı ve korudu. İlk yarının son anlarında sayı üreten Afyon Belediye farkı 19 sayıdan 15 sayıya çekebildi. TOFAŞ bu yarıda 20 sayı farkı yakaladı. İlk çeyrek 18-26 Tofaş üstünlüğü ile tamamlanırken ilk yarıyı da yine 35-50 Tofaş önde tamamladı.

İkinci yarıda oyuna biraz olsun ağırlığını koyan Afyon Belediye üçüncü çeyrekte 9 sayıya kadar farkı indirdi. TOFAŞ üçüncü çeyreği 52-73 önde tamamladı.

Dördüncü çeyrekte de farkı koruyan TOFAŞ, hem sayı olarak hem de oyun olarak Afyon Belediye'nin farkı kapatma çabalarını boşa çıkardı. Maçın sonunu iyi getiren TOFAŞ sahadan 75-89 galip ayrıldı.

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Halil Baldemir, Musa Kazım Çetin

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Sinan Sağlam 8, Christopher Toylar Wright, Utku Sarıoğlu 3, Javier Cruz Saldivar 25, Berke Aygündüz, Paul Tanner Leissner 13, Ekrem Sancaklı 6, Akif Egemen Güven 8, Conathan Paul Macura 12, Ali Tuncer, İsmail Karabilen, Leon Harun Apaydın

TOFAŞ: Paul Martın Akoon Purcell 18, Berkan Durmaz 10, Berk İbrahim Uğurlu 9, Semaj Rakim Christon 15, DJ White 8, Alihan Demir 4, Byron Jerome Simmons 10, Redel Kilpatrick 7, Muhsin Yaşar 8,

Periyotlar: 18-26, 35-50, 52-73, 75-89