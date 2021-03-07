HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Anadolu Efes maç sonucu: 103-85

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında yenilgisiz lider Anadolu Efes'i konuk etti. Maça iki takım da hızlı başladı. İlk çeyreği alan Efes ilk yarı sonunda Afyon Belediye'ye teslim oldu. Üçüncü çeyrekte farkı açan Afyon Belediye, son çeyrekte artırdığı farkla maçı 103-85 kazandı. Maçın üçüncü çeyreğinde, bitime 4 dakika 17 saniye kala Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman bir pozisyonda hakeme itiraz etti. İlk teknik faulünü alan Ataman, itirazlarına devam edince ikinci teknik faulü alarak ihraç edildi. Afyon Belediye, namağlup lider Anadolu Efes'i mağlup ederek rakibine sezonun ilk mağlubiyetini tattırdı.

Maçın ilk çeyreği iki ekibin de çekişmeli oyunu ile başladı. Anadolu Efes, birinci çeyreği 24-22 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de iki ekip hızlı başlarken çeyreğin son anlarında hızını artıran Afyon Belediye son saniye basketiyle ilk yarıyı 52-51 önde kapattı.

İkinci yarıda hızını iyiden iyiye artıran Afyon Belediye bu çeyrekte farkı çift hanelere çıkardı: 72-58.

Son çeyrekte de Afyon Belediye üstünlüğünü korudu ve maçı 103-85 kazandı.

Afyon Belediye kazandığı bu maçla galibiyet sayısını 12'ye çıkarırken, Anadolu Efes ise bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Erşan Kartal, Serhat Büker, Sinem Tetik

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Sinan Sağlam 5, Wright 16, Pako Cruz 22, Kairys 10, Leissner 20, Efe Beşok, Ekrem Sancaklı 3, Harun Apaydın, Akif Egemen Güven 15, Macura 10, Berke Aygündüz, Ali Tuncer 2

ANADOLU EFES: Singleton JR 3, Doğuş Balbay 3, Tolga Geçim 1, Buğrahan Tuncer 8, Dunston 5, Shane Larkin 8, Erten Gazi 3, Musa Dzanan 18, Sertaç Şanlı 13, Pleiss 12, James Anderson 7, Yiğitcan Saybir 4

1'İNCİ PERİYOT: 22-24

DEVRE: 52-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-58