ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Aliağa Petkimspor'u ağırladı. Ligin son iki sırasında yer alan iki takımın maçında Afyon Belediyespor ilk çeyrekte çift haneli farkı yakaladı. Ev sahibi takım ikinci çeyrekte farkı 20'li sayılara çıkardı. Karşılaşmada Afyon Belediyespor, rakibini 91-70 mağlup etti.

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Tarolis 8, Andric 13, Shorter 19, Buckner 20, Campbell JR 11, Merthan Mutlu 2, Efe Beşok, Ayberk Olmaz 18

ALİAĞA PETKİMSPOR: Conger 12, Foreman 29, Metehan Akyel, Erol Can Çinko 4, Aldridge 9, Sinan Sağlam 4, Ömer Yasir Küçük, Hamilton 7, Doğukan Şanlı 3, Nusret Yıldırım 2

1. PERİYOT: 20-08

İLK YARI: 47-27

3. PERİYOT: 69-50