MENÜ

HDI Sigorta Afyon Belediyesi - Galatasaray Nef maç sonucu: 61-95

ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta karşılaşmasında Galatasaray Nef deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip mücadeleden 95-61'lik skorla galip ayrıldı.

17 Nisan 2022, Pazar 18:28 Son Güncelleme:
- A +
HDI Sigorta Afyon Belediyesi - Galatasaray Nef maç sonucu: 61-95

ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta karşılaşmasında Galatasaray Nef deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip mücadeleden 95-61'lik skorla galip ayrıldı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 41-25 önde tamamlandı. Galatasaray Nef’te Romelo Trimble 15 sayıyla oynadı. HDI Sigorta Afyon Belediyesi’nde ise Kenneth Hayes 29 sayı kaydetti.

İLK ÇEYREK SONUCU | 16-22

İLK YARI SONUCU | 25-41

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | 46-62

MAÇ SONUCU | 61-95

İlgili Haberler
Olimpiu Morutan, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajerinden transfer açıklaması


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...