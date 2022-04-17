HDI Sigorta Afyon Belediyesi - Galatasaray Nef maç sonucu: 61-95
ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta karşılaşmasında Galatasaray Nef deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip mücadeleden 95-61'lik skorla galip ayrıldı.
ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta karşılaşmasında Galatasaray Nef deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip mücadeleden 95-61'lik skorla galip ayrıldı.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 41-25 önde tamamlandı. Galatasaray Nef’te Romelo Trimble 15 sayıyla oynadı. HDI Sigorta Afyon Belediyesi’nde ise Kenneth Hayes 29 sayı kaydetti.
İLK ÇEYREK SONUCU | 16-22
İLK YARI SONUCU | 25-41
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | 46-62
MAÇ SONUCU | 61-95