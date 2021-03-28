HDI Sigorta Afyon Belediyesi - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 87-97

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Afyon Belediyespor ligin 26'ncı haftasında evinde Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Maçta Fenerbahçe Beko farkı artırsa da Afyon Belediye pes etmedi ve maça yeniden ortak oldu. Sonuçta Fenerbahçe maçı 87-97 kazandı.

Maça iki ekip de hızlı başlarken ilk çeyrek başa baş mücadeleyle sürdü. Çeyreğin sonunda Fenerbahçe 1 sayı ile üstünlüğü ele aldı. İkinci çeyreğe 27-28 önde başlayan Fenerbahçe, bu çeyrekte farkı artırdı. 27 sayı farkı yakalayan Fenerbahçe, soyunma odasına 39-56 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe iki ekip de hızlı başlarken Afyon Belediye aradaki farkı 19 sayıya kadar çekmeyi başardı. Üçüncü çeyrek Fenerbahçe'nin 58-77 üstünlüğü ile tamamlandı.

Son çeyreğe hızlı başlayan Afyon Belediye farkı 4 sayıya kadar indirdi. Kairys bitime 3 dakika 54 saniye kala 5 faulle kenara geldi. Bu çeyrekte olağanüstü gayret gösteren Afyon Belediye yakaladığı geri dönüş ile heyecan oluştursa da maçı kaybetti. Fenerbahçe Beko maçı 87-97 kazanan ekip oldu.

Fenerbahçe Beko Afyon Belediye karşısında 20. galibiyetine ulaştı.

Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 27-28

2:Çeyrek: 12-28

3.Çeyrek: 19-21

4.Çeyrek: 29-20

Fenerbahçe Beko, EuroLeague mücadelesinde salı günü deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak.