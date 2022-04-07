HD Elazığ Karakoçan FK, 5 maçta 11 puan aldı

TFF 3. Lig 2. Grubun 33. haftasında grup lideri B. Düzcespor’u konuk edecek olan HD Elazığ Karakoçan FK’nın son 5 maçta bileği bükülmedi. Metin Akpunar döneminde üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından küme düşme potasına kadar giren ve ikinci Ender Çınar döneminde yeniden yükselişe geçen mavi-beyazlı ekip, 28. haftada deplasmanda 52 Orduspor FK’ya yenildikten sonra çıktığı 5 maçı da kaybetmedi ve 2 galibiyet, 3 beraberlikle hanesine 11 puan yazdırdı. 33. hafta öncesi küme düşme hattıyla arasına 5 puanlık fark koyan HD Elazığ Karakoçan FK, sırasıyla B. Düzcespor, GP Şile Yıldızspor (D), Darıca Gençlerbirliği, Beyoğlu Yeni Çarşı (D), Kuşadasıspor ve 68 Aksaray Belediyespor (D) maçlarıyla sezona nokta koyacak.

İHA