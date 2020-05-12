Genel itibariyle HCT bir kan ölçüm testi olarak öne çıkıyor. Buradaki temel amaç kan içerisindeki kırmızı kan hücrelerinin oranını belirlemektir. Bu hücreler vücudun farklı noktalarına oksijeni taşıyan önemli temel yapı taşlarından biridir. Akciğer üzerinden kana yapışmak suretiyle oksijeni etkin şekilde organlara iletir. Bu kan hücrelerinin vücutta az ya da çok olması belli başlı bazı hastalıklara işaret etmektedir. O yüzden kan testinin yapılarak hemogramda yani kan sayımının gerçekleşmesi oldukça önemlidir.

HCT nedir? HCT değer aralığı kaç olmalı?

HCT testinin genel adı Hematokrit testi olarak da bilinmektedir. Bu doğrultuda yaş ile beraber kişinin cinsiyetine bağlı olarak yapılan bu test üzerinden, alınan referans aralığı değişkenlik göstermektedir. Farklı yaşlarda sağlıklı bir insanda olması gereken HCT değer aralığı bu şekildedir;

- Yeni doğan bebek için %55 ila %68,

- 1 haftalık bebek adına %47 ile %65,

- 1 aylık bebek %37 ile %49,

- 3 aylık bebek %30 ila %39,

- 1 yaşındaki bebekler %29 ile %41,

- 10 yaşlarında %36 ila %40,

- Yetişkin erkekler için sağlıklı değer aralığı %42 ile %54,

- Yetişkin kadınlar için sağlıklı değer aralığı %38 ila %46,

Ele alınan bu değerler laboratuvara bağlı olarak az da olsa değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak aşağı yukarı birbiriyle benzerlik gösterir ve referans aralığında kalır. Bu aralığın altında ya da üstünde kalan kişiler adına meydana gelen sebep, uzman doktor kontrolünde anlaşılır ve buna göre tedavi yöntemleri ele alınır.

HCT yüksekliği veya düşüklüğü ne demek?

HCT değerinin normal referans aralığından daha yüksek ve düşük çıkması belli başlı bazı hastalıkların belirtisi olabilmektedir. Bu belirtiler bazı zamanlar hayati risk taşıyan koşullar ortaya çıkarabilir. Özellikle yapılan testler konusunda HCT değerinin yüksek çıkmasına neden olan hastalıklar şu şekilde öne çıkarılabilir.

- Yoğun sigara tüketimi,

- Yüksek rakımlı yerlerde yaşam sürmek,

- Uzun söyle yüksek sıcaklığa maruz kalmak,

- Gün içerisinde yeterli su içilmemesi,

- Birtakım tümör çeşitleri,

- Akciğer hastalıkları,

- Yüksek oranda su kaybı,

- Polisitemia rubra vera şeklinde bilinen kemik iliği hastalığı,

Bu gibi nedenlerden dolayı kadın ya da erkek farklı yaş gruplarında HCT değerleri normalin üzerinden yüksek oranda çıkmaktadır. Aynı zamanda HCT değeri ölçümü ile beraber kan testi üzerinden normalin altında çıktığı zaman, buna neden olan bazı hastalıklar bulunmaktadır.

- Kolon kanseri,

- Travmatik yaralanma sebepleri,

- Kan kaybı,

- Böbrek yetmezliği,

- Kemik iliği sorunları,

- Yetersiz beslenme, (Vitamin B12, Demir ve folat)

- Normalin dışında hemoglobin (orak hücreli anemi)

Bu tür sorunlar ile karşı karşıya kalındığı zaman, HCT üzerinden yapılan kan testlerinde normalin altında düşük seviye çıkmaktadır. Eğer bitkinlik, halsizlik, çabuk yorulma, ciltte kaşıntı, kas ve eklem ağrıları, dışkıda kan görülmesi ya da kolay morarma gibi pek çok durum karşısında mutlaka bu belirtiler üzerinden doktora başvurulması gerekmektedir.

HCT (Hematokrit) değerini düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

Hematokrit olarak bilinen HCT için yapılacaktı makine ile gerçekleşmektedir. Aynı zamanda santifirüj kullanarak da manuel olarak bu test ölçümü gerçekleşebilmektedir. Yapılan test üzerinden eğer kişi yaşına bağlı olarak ve cinsiyetine göre normal değerlerde çıkarsa, bu konuda sağlıkta olduğu anlaşılır. Ancak referans olarak alınan aralığın altında ya da üstünde değerler çıktığı zaman, belli başlı bazı ve ciddi hastalıklara işaret edebilmektedir. Böyle zamanlarda hemoglobin değerini düşürmek ya da yükseltmek için yapılması gereken belli başlı bazı hususlar bulunmaktadır.

Öncelikle mutlaka dengeli ve sağlıklı beslenmek büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda egzersiz ve spor yapmanın yanı sıra bol su tüketmek dengeleme noktasında önemli potansiyel teşkil ediyor. Stresten uzak durmak, Sigara ve alkol gibi zararlı unsurları bırakmak da oldukça önemlidir. Her şeyden önce bu konuda birtakım belirtiler ön plana çıktığı zaman mutlaka uzman doktora başvurulmalıdır. Yapılan test ve tahliller ile beraber soruna sebep olan hastalık ortaya çıkarılmak suretiyle gerekli tedavi yöntemleri ele alınır.