Hazırlık programı ileri alındı

UEFA Kupaları'ndan aldığı 1 yıl men cezasının CAS tarafından onanmasıyla Bordo-Mavililer’in yeni sezon planlaması da değişti. Daha önce 10 Ağustos olarak hazırlıklara başlamayı düşünen Karadeniz devinin, bu tarihi 18 Ağustos'a çektiği öğrenildi. Bu arada Fırtına, dünyayı etkisi altına koronavirüs nedeniyle yeni sezona kendi tesislerinde hazırlanacak.