Hazırlık maçı | İspanya - Portekiz maç sonucu: 0 - 0

Euro 2020 öncesinde İspanya ile Portekiz hazırlık maçında karşılaştı ve mücadele golsüz sona erdi. İki takımın turnuva öncesi en önemli provası olan maçta Cristiano Ronaldo 90 dakika sahada kaldı.

İki takım arasında İspanya'da oynanan son beş maç ise berabere sona erdi.

İspanya - Portekiz 1-1 (1979)

İspanya - Portekiz 1-1 (1991)

İspanya - Portekiz 2-2 (1994)

İspanya - Portekiz 1-1 (2002)

İspanya - Portekiz 0-0 (2021)



