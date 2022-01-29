Hazırlık maçı: FT Antalyaspor: 0 - Metalist Kharkiv: 0

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, lige verilen arada hazırlık maçında Ukrayna Premier Lig takımlarından Metalist 1925 Kharkiv ile golsüz berabere kaldı.

Serik ilçesindeki bir otelin sahasında oynanan karşılaşmaya Diogo, Naldo, Doğukan, Güray, Mehmedi, Fredy, Fernando, Ndao, Gökdeniz, Bünyamin ve Veysel 11'iyle çıkan FT Antalyaspor, mücadelenin ilk yarısını golsüz eşitlikle tamamladı. İkinci yarıya yedek kulübesinde bulunan Ataberk, Haji, Ghacha, Mustafa, Milosevic, Kudriashov, Floranus, Bahadır, Alperen ve Amar değişiklikleriyle başlayan kırmızı-beyazlı takımda ilerleyen dakikalarda Emre Uzun da forma şansı buldu.

Mücadelenin ikinci yarısında her iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

ANTALYA (İHA)