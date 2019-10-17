‘Hazır ol Linnes’

Brezilya’daki birkaç kulüpten transfer teklifi alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano’yu gözden çıkaran Fatih hoca, onun yerine Martin Linnes’i ikinci yarıya hazırlıyor.

17 Ekim 2019, Perşembe 06:01
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‘Hazır ol Linnes’

 Takımla birlikte her idmana ve çift kale maçlara katılan Norveçli futbolcu için özel bir program hazırlatan Terim, psikolojik olarak da öğrencisini motive halde tutmaya çalışıyor. Sezon başında ismi sürpriz bir şekilde TFF listesine bildirilmeyen ve kadro dışı kalan Linnes, Mariano’nun transferiyle birlikte tekrar kadroya dahil edilecek. Norveçli oyuncu ve eşi, karar sonrası büyük üzüntü yaşamış, buna rağmen İstanbul’daki tüm maçlarda tribündeki yerini almıştı.

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