Hazır cevap Mourinho

Futbol dünyasının sıradışı teknik adamlarından Jose Mourinho, farkını yine ortaya koydu. İngiltere Premier Ligi’nde Tottenham’ın başındaki Mourinho, basın toplantısında kendisini eleştiren Arsenal’in efsane oyuncularından yorumcu Paul Merson’a cevap verdi. Merson’ın, “Mourinho, elindeki forvetlerden yeterince yararlanamıyor. Oyuncusu Harry Kane’in onun sisteminde pek şansı olmadığını düşünüyorum” sözlerine Portekizli hoca, kağıda yazdığı istatistiklerle cevap verdi. Deneyimli hoca, “Daha önce de benim takımımda birçok iyi golcü yer aldı. Didier Drogba isimli biri benimle 4 sezon oynadı ve birçok gol attı. Çok kötü olmayan ve şu an Juventus forması giyen (Cristiano Ronaldo) biri daha vardı; O da benim takımımda 3 sezonda 168 gol atarken, her sezon için 56 gol ortalaması tutturdu” dedi.

‘Bence sıkıntı yaşamıyor’

Sözlerine kendisiyle çalışan diğer forvetlerden de örnek vererek devam eden Mourinho, “Bir diğer isim Karim Benzema. O zamanlar çok gençti. Benim yönetimimde üç sezon oynadı ve fazla forma giymemesine rağmen 78 gol kaydetti. Bir başka isim de Diego Milito. Benim için 1 sezon oynadı, 30 gol attı ve 3 kupa kazandı. Ayrıca Zlatan (İbrahimoviç) diye bildiğimiz uzun boylu biri vardı. Sakatlığından dolayı yalnızca 1.5 yıl benim takımlarımda forma giyebildi ama 100 maçta 58 gol attı. Bu nedenle, sevgili Paul; sana sonsuz saygım var. Bence Harry Kane gol yollarında hiçbir sıkıntı yaşamıyor, özellikle de formda ve hazır olduğunda. Bu, benim çok saygı duyduğum sana mesajımdır!” diye konuştu.