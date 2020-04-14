Hazımsızlık tıbbi olarak dispepsi olarak tanımlanan ve karnın üst bölgesinde ortaya çıkan rahatsızlıklar için kullanılan bir terimdir. Genellikle yemek yerken ortaya çıkan ağrılar, hazımsızlık olarak ifade edilmektedir. Çok şiddetli olmasa da hazımsızlık ağrıları, günlük yaşamı etkileyebilmektedir. Peki, hazımsızlık nasıl geçer? Hazımsızlığa ne iyi gelir? Sizler için hazımsızlığı giderebilecek farklı çözüm yollarını hazırladık.

Hazımsızlık genellikle az ve orta şiddetli karın ağrısı olarak tarif edilmektedir. Ancak bazı kişilerde bu ağrıya; mide bulantısı, kusma ve kabızlık problemlerinin eşlik ettiği de görülmektedir. Hazımsızlık tek başına bir hastalık olarak kabul edilmemekte ve bunun ardında farklı nedenlerin yattığı kabul edilmektedir. Evde alınabilecek bazı uygulamalarla bu rahatsızlığı gidermek ve önlemek ise mümkün olmaktadır.

Hazımsızlığa ne iyi gelir?

Hazımsızlık, gün içerisinde yapılan belli başlı hatalardan uzak durulduğu taktide geçirilebilen bir durumdur. Bu bağlamda; gece yemeklerini ortadan kaldırmak, yemekleri çok çiğneyerek ve yavaş yemek, bir öğünde aşırı beslenmemek ve yemek yerken konuşmamak hazımsızlığa iyi gelen uygulamalardır.

Hazımsızlığın altında yatan en büyük faktör, hızlı yemek yeme alışkanlığı olarak kabul edilmektedir. Özellikle akşam yemeğinin hızlı tüketilmesi ve yeterince çiğnenmeyen lokmalar sonrasında çeşitli ağrılara sebebiyet verebilmektedir. Mide başta olmak üzere sindirim organlarını yormamak için öğünlerde küçük lokmalar alınarak daha fazla çiğnenmelidir.

Yatmadan hemen önce yenilen yiyecekler, midenin ekstra efor sarf etmesine ve dinlenememesine neden olmaktadır. Bu saatlerde aktif performans sergileyemeyen sindirim organları da hazımsızlığı tetiklemektedir. Bununla karşılaşmak istemeyen kişilerin uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bırakması tavsiye edilmektedir. Dolu bir mide ile yatağa girildiği takdirde de mutlaka yüksek bir yastık ile uyunması gerekmektedir.

Hazımsızlık nasıl geçer?

Düzenli aralıklarla karşılaşılan hazımsızlık problemi ancak doğru beslenme ve düzenli egzersiz ile geçirilebilmektedir. Hazımsızlık yaratan besinlerden uzak durmak, lif ağırlıklı beslenmek ve öğün aralarını çok açmamak hazımsızlığa karşı alınabilecek basit önlemlerdir. Bu bağlamda hazımsızlığı olan kişinin aşağıda sıralanan yiyecek ve içeceklerden mümkün olduğunca uzak durması gerekmektedir.

- Sigara ve alkol

- Asitli ve gazlı içecekler

- Aşırı yağlı ve baharatlı yiyecekler

- Kafein barındıran içecekler

Patates kızartması ya da buna benzer fast food ürünlerin içerisinde yapay katkı maddeleri yer almaktadır. Doğal olmayan bu maddeler ne yazık ki mide tarafından tam olarak sindirilememektedir. Bu sebeple de ortaya; dolgunluk hissi, mide krampları ve mide bulantıları ortaya çıkmaktadır. Hazımsızlığın bu belirtilerinden kurtulmak için yağlı ve kızarmış ürünlerin olabildiğince az tüketilmesi gerekmektedir.

Beslenme düzenini değiştirmek dışında, gün içerisindeki hareket miktarını artırmak da hazımsızlığı geçirmek için oldukça iyi bir yöntemdir. Bu bağlamda öğle saatlerinde yapılacak yarım saatlik egzersizler, tüm sindirim organlarının harekete geçmesini sağlamaktadır. Özellikle akşam yemeği sonrasında hafif tempolu yürüyüşler yapmak da hazımsızlığın kolay atlatılmasına yardımcı olmaktadır.

Hazımsızlığı gideren ve önleyen yiyecekler nelerdir?

Hazımsızlık farklı belirtilerle kendini ortaya çıkaran bir durumdur. Aşırı miktarda geğirme, mide ağrısı, kabızlık ve kusma şikayetleri hazımsızlık belirtisi olarak kabul edilmektedir. Bu belirtileri yaşayan kişilere ise; maden uyu veya karbonatlı su içmek ile zencefil çayı tüketmesi tavsiye edilmektedir.

Maden suyu, gastrit gibi mide hastalıklarına karşı da önerilen güçlü bir çözüm yoludur. Bu bağlamda hazımsızlık şikayeti olan kişilerin de yemekten yaklaşık 15 dakika sonra maden suyu içmesi önerilmektedir. Maden suyu hem mideyi rahatlatma hem de yemeklerin sindirimini kolaylaştırma için oldukça etkili olmaktadır. Yalnız, bazı insanların madeni suyu ile aynı etkiyi yarattığını düşünerek soda içtiği durumlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda sodanın, hazımsızlık üzerinde maden suyu gibi bir etkisi olmadığının bilinmesi gerekmektedir.

Karbonatlı su tüketiminin, hazımsızlık kaynaklı problemleri neredeyse yarı yarıya hafiflettiği görülmektedir. Bu bağlamda bir kaşık karbonatın su ile beraber tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Karbonat, maden suyu içerisinde bulunan bir üründür. Bu sebeple maden suyu ve karbonatlı su, hazımsızlık karşısında benzer etkiler göstermektedir.

Zencefil çayı ise, hazımsızlık probleminde kullanılabilecek bitkisel bir yöntemdir. Bu çay tüketildikten kısa bir süre sonra etkisini göstermekte ve midedeki doluluk hissini giderebilmektedir. Zencefil çayının tadını sevmeyenlere ise çayı bal ile tatlandırması tavsiye edilmektedir.

Hazımsızlığı tetikleyen faktörler nelerdir?

Hazımsızlık, buna sebep olan faktörlerden uzak durarak, atlatılabilen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığı tetikleyen çok sayıda faktör ile karşılaşılmaktadır. Yani hazımsızlığın neden ortaya çıktığı da kişiden kişiye göre değişmektedir. Bu bağlamda, kişinin bu faktörler arasında hangisini yaptığını belirleyerek ondan uzak durması gerekmektedir.

- Aşırı sigara ve alkol tüketimi yapmak.

- Gün içerisinde aşırı fiziksel aktivitede bulunmak, stres, yorgunluk ve kaygı hissedilmesi.

- Aşırı yağlı, kızarmış ve baharatlı yiyeceklerin tüketimi.

- Öğün aralarında uzun saatler bırakmak ve uzun bir süre aç kalmak.

- Ana öğünlerde bir oturuşta çok fazla besin tüketmek.

- Yemekleri hızlı yemek ve lokmaları yeterince çiğnemeden yutmak.

- Asitli ve gazlı içeceklerin gün içerisinde sıklıkla tüketilmesi.

- Kafein içeren içecekler tüketmek.

- Aşırı miktarda çikolata ve benzeri tatlılar yemek.

- Uyumadan hemen önce ağır gıdalarla beslenmek.

Bilinçsiz antibiyotik kullanmak, hazımsızlık yukarıda sıralanan faktörlerin dışında ve hastalık kaynaklı da ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda; safra taşları, ülser, pankreas şişmesi ve gastrit de hazımsızlığa yol açabilmektedir.