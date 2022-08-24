Eden Hazard 2013 yılında Chelsea forması giyerken tatsız bir olaya karışmıştı. Swansea City - Chelsea maçında top toplayıcı Charlie Morgan, zaman geçirmek için topu Hazard'a vermemiş, Belçikalı yıldız da topla beraber Charlie'ye tekme atmıştı. O dönem büyük tepki çeken bu hareket sonrası Hazard, Charlie'den özür dilediğini açıklamıştı.

Şu anda 20'li yaşlarında olan Charlia Morgan'ın, Swansea City kulübünün büyük hissedarlarından Martin Morgan'ın oğlu olduğu öğrenildi. Charlie, şu anda ailesinin serveti nedeniyle The Times'ın "Genç Zenginler" listesinde 24'üncü sırada bulunuyor.

40 milyon sterline yakın bir serveti bulunan Charlie, Hazard ile yaşadığı olaydan sonra Twitter'da hayli ünlenmiş ve özellikle Swansea taraftarının takip ettiği bir isim haline gelmişti. Genç girişimci aynı zamanda kendine ait bir içecek markasını da büyüttü ve Ronaldinho, Floyd Mayweather gibi isimlerle çalıştı.

(Posta)