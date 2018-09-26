Hazard'ın füzesi Liverpool'u kupanın dışına itti

İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool ile Chelsea Anfield Road'da karşı karşı karşıya geldi. İki takımın da yedek ağırlıklı kadrolarla oynadığı İngiltere Lig Kupası maçında Chelsea, son 11 dakikada 1-0 geriye girdiği karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise skoru belirleyen golü kaydeden Eden Hazard oldu.

26 Eylül 2018, Çarşamba 23:41 Son Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 23:47
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İngiltere Lig Kupası 3.turunda iki dev karşı karşıya geldi. Liverpool ile Chelsea'nin kozlarını paylaştığı karşılaşmada gülen taraf 2-1 ile Chelsea oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken gol perdesini açan isim 58. dakikada Daniel Sturridge oldu. 

Golün ardından Liverpool, Chelsea kalesinde daha fazla görünmeye başlasa da 79. dakikada Emerson'un golüne engel olamadı. Golün ardından VAR teknolojine başvuran hakem Kevin Friend, kararını değiştirmedi ve orta noktaya gitti.

Hazard'ın füzesi skoru belirledi

Eşitliği yakalayan Chelsea, 6 dakika sonra Hazard ile ikinci golü buldu. 56. dakikada oyuna giren Belçikalı yıldız orta sahada aldığı topun ardından Liverpool savunmasını ipe dizerek ceza sahasına kadar girdi. Attığı çalımları muhteşem bir şut atarak süsleyen Hazard, skoru belirleyen golü kaydetmiş oldu ve takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Sarri'nin Chelsea'si kupada yoluna devam ederken, Klopplu Liverpool, lig kupasına veda etti.

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