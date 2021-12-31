Medcezir dizisinde Eylül, Kuzey Güney dizisinde Simay karakterine hayat vererek televizyonlarda görünmeye başlayan Hazal Ergüçlü, O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel kadrosunda yer alan isimlerden. Ergüçlü, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlülerden. Başarılı oyuncu, paylaştığı iddialı gönderilerle beğeni yağmuruna tutuluyor. Hazal Ergüçlü'nün O Ses Türkiye'de sergileyeceği performans şimdiden merak konusu. Peki, Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü nereli, evli mi? İşte detaylar...









Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü nereli, evli mi?

Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğmuştur. Kıbrıs Türkü oyuncudur. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır.

Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. Haziran 2016'da Star TV'de başlayan Yüksek Sosyete dizisinde Cansu Koran karakterini canlandırdı.

Kasım 2017'de başlayan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırdı.

İlk sezonu Aralık 2018'de yayımlanan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizinin ilk dört sezonunda Zeynep karakterini canlandırdı. Alev Alev dizisinde Çiçek Görgülü karakterine Çiçek Görgülü karakterine hayat veren Ergüçlü, 2020'de Menajerimi Ara, 2021'de ise Saklı'da izleyici karşısına çıktı.