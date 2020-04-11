Geçtiğimiz yıl oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile evlenen ve kısa bir süre önce oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getiren oyuncu Hazal Kaya, önceki gün İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, televizyon dünyasının unutulmaz dizisi Aşk-ı Memnu ve canlandırdığı Nihal karakterinin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

'Çok güzel bir ekipti'

Kanal D ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan diziyle ilgili, "Aşk-ı Memnu'ya 8 bölümlük bir özel sezon teklifi gelse çantamı toplar, çoluğu çocuğu alır giderim. Çünkü o ekip çok güzel ekipti. Çok isterim öyle bir şey olsun" dedi.

'Aşk-ı Memnu efsunlu'

Tekrar yayınları bile reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu'nun hâlâ izlenmesinin nedenini ise şöyle açıkladı: "12 sene oldu, hala kıyafetlerden mekânlara kadar hiçbir şey eskimemiş. Keza senaryo da öyle. Bu kadar izlenmesinin nedeni hala taze olması. Efsunlu bence."

'Tatlıtuğ'dan çok şey öğrendim'

Kaya, "En keyif alarak çalıştığım partnerim Kıvanç Tatlıtuğ'du. Ondan çok şey öğrendim. Saygı duyarım. Ağabeyim gibi severim. 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Çağatay Ulusoy'la çok anlaşamazdık çalıştığımız zamanlar. Yaşımız çok küçüktü o da çok yeniydi, ondan biraz" diye konuştu.



