Okçulukta uluslararası alanda genç yaşında Türkiye'ye birçok madalya kazandıran Muğla Büyükşehir Belediyesporlu Hazal Burun, Avrupa'da zirveye çıktı.

İngiltere'nin Lilleshall kentinde 16-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2022 Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Muğlalı sporcu, makaralı yay gençler kategorisinde 32 sporcu arasından şampiyon olarak altın madalyayı boynuna taktı.

Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda ayrıca U21 kadınlar kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Hazal Burun ve Songül Lök ile İpek Tomruk Türkiye'yi temsil etti. Hazal Burun, Songül Lök ve İpek Tomruk'tan oluşan makaralı yay U21 kadın takımı, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.