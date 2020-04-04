TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'da forma giyen Hayrullah Mert Akyüz, liglerin ertelenmesi ve eski takımı Adanaspor hakkında açıklamalarda bulundu. Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Hayrullah Mert Akyüz, "Koronavirüs nedeniyle liglere ara verildi. Bu süreçte kendimi karantina altına aldım. Bireysel olarak antrenmanlarımı yapıyorum. Fakat ligler başlamadan önce futbolculara 2-3 haftalık kamp programı uygulanmalı. Çünkü sakatlık sorunu oluşabilir." ifadelerini kullandı.

'Levent Şahin'in istediği isimler alınsaydı Adana, Lig'deydi'

2016 yılında A Milli Takıma kadar yükselen ve Adanaspor'la Süper Lig'de mücadele eden Hayrullah, Turuncu-Beyazlı takım hakkında ise "Adanaspor'da 1. Lig'de şampiyonluk yaşadım. Süper Lig'de de mücadele ettim. Süper Lig'de o sezon Levent Şahin'le birlikte iyi bir hava yakalamıştık. O dönem devre arasında Levent Hoca'nın istediği transferler yapılsaydı; Adanaspor şu anda bu durumda olmaz ve Süper Lig'de kalıcı olurdu. O dönem Levent Hoca, Fatih Terim'in Adana futbolu ve Türk futbolu için çok önemli bir projesiydi. Şu anda kendisi Galatasaray 'da Fatih Hoca'nın ekibinde birinci yardımcı hem kaliteli bir insan hem de saygı duyulacak bir hocadır." dedi.







